“Kiki" Ramos marcó en su debut y Argentina Sub 17 igualó 1-1 con Ecuador

El delantero haitiano Stephen "Kiki" Ramos marcó en su debut con la Selección argentina Sub-17 y le dio el empate 1 a 1 frente a Ecuador en el segundo amistoso internacional entre ambos seleccionados, disputado a puertas cerradas en el estadio León Kolbowski de Atlanta.

El encuentro formó parte de la preparación del equipo dirigido por Diego Placente para el Mundial Sub-17 de Catar, que se desarrollará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

El delantero de las divisiones inferiores de Vélez tuvo un estreno soñado con la camiseta albiceleste al convertir el único tanto argentino, luego de que Ecuador se marchara al descanso en ventaja.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el complemento, el conjunto nacional reaccionó y encontró la igualdad gracias a la definición de Ramos, quien respondió en su primera presentación oficial con la categoría.

Nacido en Haití, Ramos fue adoptado por una familia argentina antes de cumplir un año de vida, tras el devastador terremoto que afectó al país caribeño en 2010.

Criado en Argentina desde entonces, el atacante continúa su desarrollo futbolístico en Vélez y ahora sumó su primera experiencia internacional con la Selección Sub-17.

El amistoso también sirvió para que Placente continuara evaluando variantes y consolidando el plantel que afrontará la próxima Copa del Mundo juvenil.

Al igual que el primer compromiso entre ambos equipos, el encuentro se disputó sin público.

Argentina había derrotado a Ecuador por 2-1 en el primer amistoso, jugado la semana pasada en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús, y en aquella oportunidad, los goles del conjunto nacional fueron convertidos por Benjamín Vallejo y Facundo Salina.

La Selección argentina llegará al Mundial Sub-17 con dos ensayos frente a Ecuador como parte de su preparación.

En la cita que se disputará en Qatar y que contará con 48 equipos, al igual que el reciente Mundial de mayores, integrará el Grupo C junto con Dinamarca, Mozambique y Australia.

Agencia NA