Récord histórico para las exportaciones mineras: más de US$4.700 millones en el primer semestre

Las exportaciones del sector minero alcanzaron un nuevo récord histórico en el primer semestre de 2026. Así lo informó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien difundió los datos a través de su cuenta de X y los acompañó con el informe mensual elaborado por la Secretaría de Minería.

De acuerdo con el reporte, las exportaciones de minerales sumaron US$4.742 millones entre enero y junio de este año, el nivel más alto de toda la serie histórica para ese período. La cifra resultó 74,4% superior a la del primer semestre de 2025, cuando el sector había exportado US$2719 millones, y quedó 154,7% por encima del promedio registrado entre 2010 y 2025 para los primeros seis meses del año.

Solo en junio, las exportaciones mineras totalizaron US$744 millones, con un incremento interanual de 54,6%. De esta manera, el sector explicó el 9% de las exportaciones totales del país durante ese mes, y el 9,7% en el acumulado semestral.

El impulso más marcado provino del litio, cuyas exportaciones crecieron 185% en relación con el primer semestre de 2025, hasta alcanzar los US$1.096 millones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se trató, según el informe, del mejor arranque de año de la historia para este mineral, que ya representa el 23,1% de las exportaciones mineras totales del país. Solo en junio, las ventas de litio treparon 334,9% interanual y llegaron a US$212 millones, un récord para ese mes.

Los minerales metalíferos, por su parte, se incrementaron 58% en el semestre y sumaron US$3.559 millones, el 75,1% del total exportado por el sector. Dentro de este grupo, el oro aportó US$2.905 millones, con un alza interanual de 51,2%, mientras que la plata creció 87,9% y acumuló US$562 millones.

El litio y el oro se convirtieron, junto con el petróleo, en protagonistas de un cambio de fondo en la matriz exportadora, que empieza a discutirle el trono al agro.

El resto de las exportaciones mineras, que incluye minerales no metalíferos como boratos y bentonita, avanzó apenas 3,9% en el período.

China y Corea del Sur ganan terreno

El informe también destacó los cambios en el mapa de destinos. Suiza, China, Estados Unidos y Corea del Sur concentraron el 78% de las exportaciones mineras del semestre, con US$3.706 millones.

Entre ellos, sobresalió el crecimiento de las ventas a China, que subieron 205% interanual, y a Corea del Sur, con un incremento de 196%. También treparon con fuerza las exportaciones hacia Canadá (95%) y Estados Unidos (90%).

Suiza, tradicionalmente el principal comprador de oro y plata argentinos, siguió liderando el ranking con el 32% del total exportado en el semestre, aunque sus compras cayeron 16% en junio en particular. China se ubicó en segundo lugar con el 25% del total, seguida por Estados Unidos (17%) y Corea del Sur (5%).

El ingreso de dólares que generan la minería y la energía no está exento de debate. Algunos economistas vienen advirtiendo sobre el riesgo de que Argentina atraviese un cuadro de enfermedad holandesa, un fenómeno en el que la abundancia de divisas por la exportación de recursos naturales aprecia el tipo de cambio y termina restándole competitividad al resto de la economía, en especial a la industria. (con información de TN)