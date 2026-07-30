La UEFA anunció que se retira de las competiciones de la FIFA

Infantino y Ceferin, en el congreso de la UEFA celebrado en Roma. Foto: Marca.

La UEFA sigue adelante en su guerra con la FIFA tras conocer a través del los medios el plan de Gianni Infantino de vender parte del Mundial a una sociedad para explotar la competición.

La institución europea confirmó hoy que apoya el boicot a las competiciones del máximo organismo del fútbol mundial si su presidente sigue adelante con su proyecto.

"Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones en la propiedad de la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA a inversores privados", ha señalado el organismo que preside Aleksander Ceferin.

"Hay cosas que, sencillamente, son demasiado importantes como para venderlas. La Copa del Mundo de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, nunca estará en venta", indicó UEFA en un comunicado al que se la ha dado forma tras la reunión telemática que las Federaciones han mantenido para analizar las medidas a adoptar, en las que no se descartaba este boicot.

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"Como resultado del debate de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes", apuntaron.

Los intentos de Infantino de frenar la ofensiva de la UEFA explicando personalmente en sus redes el proyecto no han dado sus frutos.

"FIFA Forward Enterprise, o FFE, es en realidad una propuesta, una oferta. Forma parte de un proceso democrático —un proceso de consulta— y, sobre todo, es una oportunidad, no una obligación. Como ya he dicho, da inicio al proceso de consulta. Sí, y solo sí, es aprobada por la mayoría de nuestras 211 Asociaciones Miembro y el Consejo de la FIFA, se convertiría en una filial propiedad de la FIFA y controlada por ella, que consolidaría las operaciones comerciales y de eventos de la FIFA. Su función sería comercializar y organizar todas las competiciones propiedad de la FIFA, junto con el patrocinio, la retransmisión, las licencias y nuevos proyectos en beneficio de las 211 Asociaciones Miembro de la FIFA; liberando, además, un valor comercial que antes no se había aprovechado", explicó el presidente de FIFA.

La UEFA, por su parte, ya se pronunció ayer en un comunicado a la espera de las conclusiones que se adoptaron hoy.

"Nos enteramos del plazo que la FIFA fijó a las federaciones para que apoyen sus propuestas o, de lo contrario, se retire la oferta de pago único. Esto lo dice todo sobre este plan".

FIFA ofreció un primer pago a las federaciones nacionales de 20 millones de dólares por asociación como parte de una propuesta global de financiación (que alcanzaría un paquete total de 10.000 millones de dólares) siempre condicionada a una votación. (Fuente: Marca).