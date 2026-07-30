La ciudad inconclusa, la ciudad posible

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Existen en la ciudad obras inconclusas, otras que merecen una mejor estética y las que se encuentran sin uso ni destino. Cada una trasmite un mensaje, de aquello que se pensó y no se hizo, de aquello que se usó y hoy es olvido, de aquello que debiera mejorarse y no se hace.

Los siguientes son algunos ejemplos dispersos para, con la inteligencia artificial como herramienta de ilustración, imaginar otras formas, dándoles uso y sentido.

Consolidando el porvenir

A fines de 1977 comenzó la construcción de un edificio de departamentos en Chiclana y Pueyrredón, a cargo de COVIARA, Cooperativa de Consumo, créditos y vivienda del sur. Con el lema “Coviara adelante” buscaba “consolidar el porvenir de sus asociados”. A fines de 1978 la obra quedó paralizada, hasta el presente. En manos privadas, la esquina sigue teniendo un enorme potencial.

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Chiclana y Pueyrredón

La cochera

Ubicada en la primera cuadra de calle O’Higgins se ubica un estacionamiento que nada ha hecho en las últimas décadas por mejorar su estética, a pesar de su ubicación estratégica y el impacto que tiene en el sector. Es un vacío generado luego de la demolición del palacete conocido como New London, un espacio que nunca ha consolidado la línea municipal, con restos de hierros y una medianera que es un despropósito.

O'Higgins 28

El paso urbano

Una obra ambiciosa, penosamente abandonada. Con un 44% de avance este enlace entre rutas y zona de acceso a la zona petroquímica, industrial y portuaria es un testimonio de lo mal que se pueden hacer las cosas. La municipalidad ahora toma partido mejorando los 7 kilómetros del camino, pero el gobierno nacional, que tanto ha ponderado a la ciudad por su potencial, no da señal alguna para completar los trabajos o analizar la situación. En este caso hay tres posibles destinos: terminar obra terminada (ideal), adecuar la estructura existente a nuevos usos o el olvido.

Paso Urbano

La central

Una de las edificaciones más antiguas del centro. O’Higgins y Chiclana, donde funcionara el hotel Central Muñiz y otros emprendimientos similares. La planta baja ha sido ocupada por comercios pero los pisos altos han quedado desocupados. El cartel de venta está hace años. Es un destino habitual el de este tipo de edificios de sólo sacar provecho dela zócalo comercial. Su recuperación y puesta en valor sería un aporte muy valioso.

O'Higgins y Chiclana

Apenas el despegue

Avenida Colón e Italia. Más de cuatro décadas de una estructura que apenas logró despegar, las columnas con sus pelos de hierro para una continuidad que nunca fue.

Avenida Colón e Italia

La barraca de Tellarini

Otro inmueble con historia. Está en la avenida Parchappe, una calle que hace años se viene pensando como un lugar de enorme para desarrollar obras distintas.

En el edificio funcionó desde fines del siglo XIX la barraca de Bartolomé Tellarini, llamada El Mirador. A mediados del siglo XX se estableció la maderera Wojszko, su último ocupante. Otro sitio estratégico, que quizá necesita definir algunas normativas para darle desarrollo e impulso.

Avenida Parchappe 882

Complejo Austral

En 1960 se estableció en la ciudad una fábrica de cerveza a partir de asociados locales y del sur. En 1967 salió al comercio la cerveza Austral. Tiempo después se sumó Australinda, agua mineral y gaseosa de limón. Pasó en los 70 a manos de la marca Santa Fe y finalmente fue adquirida por un grupo chileno. Dejó de operar en 2006. El predio está a la venta, 32 mil m2 para uso residencial, comercial o de servicios.

Indiada y Rincón

Final

Diversas circunstancias llevan a una ciudad a sumar situaciones urbanas indeseadas. Hay obras interrumpidas por cuestiones legales, las que requieren inversiones importantes, las que sacan provecho de una parte del inmueble y se desentienden del resto y otras que parecen condenadas a permanecer por siempre en estado vegetativo.

Imaginar un destino para esos lugares, darle forma a un futuro posible, puede generar o despertar una inquietud favorable. “Las ciudades están hechas de deseos”, escribió Italo Calvino

La yapa

El arroyo Napostá, quieto y sereno, traicionero y torrentoso, tiene un tamo a cielo abierto en su ingreso por el parque de Mayo. Un curso de agua cruzando la ciudad, una franja lateral entre el cauce y la avenida Urquiza que se ha convertido en un espacio verde de excelencia. Acaso el curso admita alguna intervención en sus taludes laterales, inundable, para estar más cerca.