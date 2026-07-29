Hora, TV y formaciones: River visita a Gimnasia en La Plata en busca de su primera victoria

River visitará a Gimnasia de La Plata este miércoles desde las 19:15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la segunda fecha del torneo Clausura.

El árbitro será Leandro Rey Hilfer y el encuentro será transmitido por ESPN Premium.

El segundo semestre del equipo dirigido por Eduardo Coudet no comenzó de la mejor manera. Con un plantel renovado, el Millonario fue eliminado por Aldosivi en los 16avos de final de la Copa Argentina tras caer 3-1 en Salta y luego perdió 1-0 ante Barracas Central en el Monumental, en la primera jornada del campeonato.

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Con el objetivo de levantar cabeza, Coudet realizará algunas modificaciones en su equipo. Además, el entrenador volverá a estar presente en el banco de suplentes luego de ausentarse en el último partido frente al Guapo: la AFA dio por cumplida la sanción, pese a que el Tribunal de Disciplina le había aplicado dos fechas de suspensión tras la final del Apertura ante Belgrano.

En principio, la defensa no tendría modificaciones. Bajo los tres palos estará Santiago Beltrán y también repetirían los cuatro defensores: Gonzalo Montiel en el lateral derecho, Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi, el capitán, en la zaga central y Marcos Acuña por el sector izquierdo.

En el mediocampo, Coudet no quedó conforme con el rendimiento mostrado en la primera jornada y realizaría una variante. Fausto Vera fue uno de los puntos más bajos de River ante Barracas y quien aparece para ocupar su lugar es Mauro Arambarri.

El uruguayo llegó proveniente del Getafe por 6 millones de dólares y tendría su primera oportunidad como titular con la camiseta del Millonario. Por delante de él, el entrenador mantendría al resto del mediocampo con Lucas Silva, Lautaro Pereyra y Tomás Galván, todos surgidos de las inferiores del club.

El cuerpo técnico también metería mano en la delantera. Ángel Correa, con más entrenamientos encima, se perfila como titular, aunque todavía no está definido quién dejaría el equipo. La decisión estaría entre Rafael Santos Borré y Facundo Colidio.

Por su parte, Gimnasia llega golpeado al encuentro ante River. El equipo platense viene de caer 2-1 ante Racing en el Cilindro en la primera jornada del Clausura y, además, sufrió una baja importante.

Sobre el final del primer tiempo, cuando el partido estaba 1-1, Marcelo Torres, su goleador, falló un penal y se retiró lesionado, por lo que será una ausencia sensible para Ariel “Pata” Pereyra.

Probables formaciones

-Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Nacho Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra.

-River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri o Fausto Vera, Lucas Silva, Lautaro Pereyra, Tomás Galván; Ángel Correa, Facundo Colidio o Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Hora: 19:15.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.