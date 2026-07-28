San Lorenzo sumó su primer triunfo en la vuelta de Pipo Gorosito al Nuevo Gasómetro

San Lorenzo derrotó 1-0 a Gimnasia de Mendoza en el Nuevo Gasómetro por la segunda fecha del Torneo Clausura y sumó su primer triunfo en el nuevo ciclo de Pipo Gorosito como entrenador.

En un primer tiempo parejo, San Lorenzo no supo encontrar los caminos para llegar con peligro al área rival y la ocasión más clara fue para los mendocinos con un cabezazo de Ezequiel Muñoz, en el que Orlando Gill se lució para evitar la caída de su arco.

Gorosito metió mano en el equipo durante el entretiempo y los cambios le dieron otra impronta al Ciclón.

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Rodrigo Auzmendi, en un par de ocasiones había forzado la aparición del arquero visitante César Rigamonti, y en la tercera chance no perdonó.

Gregorio Rodríguez envió un centro rasante desde la banda derecha y el goleador anticipó a su marca para abrir el marcador y darle la victoria a San Lorenzo.

Victoria tras la cual los fanáticos azulgranas clamaron por el clásico contra Huracán, el próximo juego en condición de local y que se disputará el fin de semana de la próxima semana.