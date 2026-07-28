Una joven de 25 años falleció tras un trágico accidente de tránsito en Tres Arroyos

Un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en la ciudad de Tres Arroyos se cobró la vida de una joven de 25 años que viajaba como acompañante en uno de los rodados involucrados.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 en avenida Constituyentes al 550, cuando el vehículo en el que viajaba impactó contra un camión estacionado y, posteriormente, contra un árbol de la rambla.

Según informaron fuentes policiales, por razones que aún se intentan establecer, un automóvil Chevrolet Astra (dominio GSE-702), conducido por Samuel Muñoz Rodríguez, de 23 años, perdió el control y colisionó contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz L1114 (dominio TJT-704) que se encontraba estacionado y sin ocupantes, propiedad de Luis Oscar Falcone (44).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Tras la primera colisión, el automóvil impactó de costado contra un árbol ubicado en la rambla central de la avenida.

Una ambulancia del servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y trasladó de urgencia a ambos ocupantes del vehículo al Hospital Pirovano. Sobre las 11, desde el centro asistencial confirmaron el fallecimiento de la acompañante, identificada como Maite Otaegui.

En el lugar del hecho trabajó Policía Científica, quien llevó a cabo los peritajes correspondientes para esclarecer las causas del choque. La causa fue caratulada preventivamente como "homicidio culposo" y tomó intervención la UFIJ Nº 13 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.