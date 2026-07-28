"Le creí 100 %": Brenda Asnicar y Laura Esquivel rompieron el silencio sobre Juan Darthés

Brenda Asnicar y Laura Esquivel volvieron a hablar sobre su paso por Patito Feo y, por primera vez juntas, se refirieron a Juan Darthés, condenado en Brasil por abuso sexual tras la denuncia presentada por Thelma Fardin.

Durante una entrevista con Nati Jota en el programa Sería Increíble, las actrices recordaron las giras de la exitosa ficción juvenil y manifestaron su respaldo al testimonio de su excompañera.

Asnicar aseguró que, aunque en aquel momento desconocían lo que ocurría, cuando Fardin hizo pública la denuncia en 2018 no dudó en creerle. "Nunca supimos nada. La verdad que no lo podía creer. Aunque de alguna forma lo creí 100 %, porque tenía fama de que se quería levantar a la maquilladora o a la peinadora", sostuvo.

Además, recordó un episodio ocurrido durante una gira, cuando una maquilladora le comentó en un pasillo: "Che, este chabón me está...". Según relató, la mujer describía a Darthés como alguien que "estaba al acecho", una actitud que, afirmó, coincidía con la imagen que varios tenían del actor en ese entonces.

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Juan Darthés

Esquivel, en tanto, definió su vínculo con Darthés como "superpaternal, de padre a hija" y admitió que la denuncia de Fardin fue difícil de asimilar, ya que el elenco estaba contenido por una producción que transmitía seguridad. "Había una producción que estaba igualmente al cuidado de los chicos. Era un grupo humano muy bueno. Por eso también cuesta creerlo", expresó.

Ambas coincidieron, además, en que el acompañamiento de sus madres durante las giras internacionales fue una medida que redujo su nivel de exposición. Asnicar recordó que solo pudo participar de esos viajes porque su familia puso como condición que su madre la acompañara.

Las actrices también reflexionaron sobre el impacto que tuvo la denuncia de Fardin y el costo personal que implicó atravesar un proceso judicial que se extendió durante varios años. En mayo de este año, Darthés fue condenado en Brasil a seis años de prisión por abuso sexual, en una sentencia que ya quedó firme. (NA)