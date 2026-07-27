Cuáles son los cortes de calles programados que se vienen para esta semana

Debido a la ejecución de obras y trabajos programados, el municipio informó el cronograma de cortes de tránsito que se llevarán a cabo entre el martes y el viernes 31 de este mes en distintos sectores de Bahía.

Mañana comenzará un corte total, por el término de 48 horas, en la intersección de las calles Humboldt y Paroissien. Además, y por el plazo de una semana, permanecerá interrumpido el tránsito en Paroissien, entre Humboldt y Láinez. En ambos casos, la medida responde a la realización de una obra de infraestructura.

También mañana, desde las 8, se intervendrá el tránsito en calle Lamadrid, desde Belgrano hacia Alsina, por trabajos de poda.

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Por su parte, el miércoles se iniciará un corte total en calle Pacífico, entre Di Sarli y Pablo Acosta, que se extenderá estimativamente durante un mes. La restricción obedece a una obra de pavimentación.

En tanto, el jueves, entre las 7.30 y las 11.30, estará cortado el tránsito en Mitre al 700 por trabajos con hidrogrúa.

Finalmente, el viernes, de 21 a 24, se interrumpirá la circulación en O'Higgins, entre Drago y Brown, por tareas programadas por una entidad bancaria.