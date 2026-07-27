Programa exclusivo con Dan Brian Scalco: “En Huracán soy inmensamente feliz”

A los 37 sigue siendo el jugador más codiciado en la Liga del Sur, y por todos los equipos, los de la A y los de la B, porque ¿quién no quisiera contar con Dan Brian Scalco en sus filas?

Fue campeón con Olimpo (2009), Rosario Puerto Belgrano (2018) y Huracán (torneos locales 2023 y 2025, Federal C 2017 y Prefederal 2019) y viene siendo una de las figuras indiscutibles de la última década y media.

El día posterior al 2-0 frente a Liniers en la final extra, que le permitió al Globito quedarse con el Apertura y asegurarse un lugar en la final por el título anual 2026, el 7 bravo fue invitado de honor al programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

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“Fuimos justos ganadores, del partido y del certamen”, deslizó el “Sordo” en cámara mientras recibía mensajitos de algunos de sus compañeros.

“En todo momento nos hicimos cargo del cartelito de candidatos, siempre hablamos entre nosotros que si tenemos más potencial que los demás, lo debemos demostrar dentro de la cancha”, indicó, alabando también las características de un conjunto “Chivo” que le peleó a morir: “Corren mucho, juegan bien y cuentan con chicos que tranquilamente pueden dar el salto de calidad hacia una categoría superior”.

Con respecto al Braian hombre, padre y buen vecino, sostuvo que “el fútbol es su vida” y que no imagina un futuro sin la pelota como fin. Incluso, manifestó que, además de ser Director Técnico Nacional de fútbol (recibido en ATFA Bahía Blanca), suele ir a presenciar distintos encuentros y en todos los clubes le preguntan “¿Cuándo te venís para acá?”

“Ando por todas las canchas, voy a ver a mi hijo Bauti que juega en Villa Mitre pero también lo acompañó a ver a Libertad porque él se hizo hincha milrayita”, explicó.

“No pienso en el retiro, siento que vivo del fútbol más allá de que tengo un trabajo parelelo gracias a Huracán, donde soy inmensamente feliz”, pisó a fondo el delantero criado en Villa Delfina que terminó la nota a corazón abierto.

“Empecé a construir mi casa estando en Sansinena (Federal A), y la terminé siendo parte de esta gran familia que es Huracán. Me hacen sentir que está es mi casa, soy muy querido, y en la Liga del Sur ya decidí que cuando me retire va a ser con esta camiseta”, cerró para los aplausos.

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