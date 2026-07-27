Cuándo vuelve a competir Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto cerró la primera mitad de la temporada 2026 con un decimoquinto puesto en el Gran Premio de Hungría.

Sin embargo, el argentino está teniendo un 2026 muy bueno y que lo posiciona como uno de los pilotos a tener en cuenta. Luego de 11 fechas disputadas, el pilarense sumó 19 puntos y se lució con grandes actuaciones como el séptimo puesto conseguido en Miami, el sexto lugar en Canadá y remontadas memorables como la de Silverstone, en Gran Bretaña.

Ahora, Colapinto tendrá unas semanas para descansar, ya que se viene el receso por el verano europeo, por lo que en Alpine se presentará una buena oportunidad para desarrollar mejoras en un monoplaza que en las últimas semanas se quedó atrás en este aspecto si se lo compara con sus competidores.

Luego de este parate de cuatro semanas, Colapinto volverá a ver acción en la Fórmula 1 recién a finales de agosto, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Países Bajos entre el viernes 21 y el domingo 23 de dicho mes.

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En este Gran Premio, que se disputa en el circuito de Zandvoort, Colapinto atravesó un incómodo momento el año pasado, cuando su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, lo retrasó durante las últimas vueltas y le impidió que sumara puntos.

En lo que respecta a la pelea por el campeonato, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que con solo 19 años se ilusiona con consagrarse como el campeón más joven en la historia de la categoría.

Su escolta recién a 50 puntos de distancia es el británico y siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton (Ferrari), aunque tiene como principal enemiga a su propia escudería, que toma decisiones insólitas y lo hacen perder puntos carrera tras carrera.

El otro piloto que está en la disputa es el también británico George Russell (Mercedes), pero en las últimas fechas dejó muchos puntos en el camino y ya no tiene margen de error.

Si bien todo parece indicar que la lucha por el título estará entre estos tres pilotos, no hay que descartar al 100% al británico Lando Norris, campeón de la temporada 2025 y que viene de ganar el GP de Hungría, y el neerlandés Max Verstappen, quien pese a sufrir con su Red Bull siempre da pelea.