Un bahiense entre Los Pumas elegidos para recibir a Sudáfrica y Australia

Joaquín Moro (izquierda) buscará su sexto cap con Los Pumas. Fotos: UAR

El bahiense Joaquín Moro fue elegido para los próximos tres partidos del seleccionado argentino de rugby, que recibirá en nuestro país a Sudáfrica y Australia.

Los Pumas se medirán ante los bicampeones del mundo en cancha de Vélez Sarsfield, el sábado 8 de agosto a las 16.

Mientras que ante los Wallabies serán dos enfrentamientos, en Jujuy y Mendoza, el sábado 29 de agosto (a las 16) y Mendoza (desde las 18), respectivamente.

En los tres "test-match" estará en juego la Copa Visa Galicia.

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Los 34 elegidos por el entrenador Felipe Contepomi (dos de ellos en condición de "Jugador Desarrollo") concentrarán desde hoy en Cardales.

Entre ellos, además, hay 10 jugadores que no suman caps en Los Pumas: Facundo Cardozo, Franco Carrera, Agustín Fraga, Francisco Moreno, Benjamín Ordiz, Leonel Oviedo, Juan Penoucos, Juan Martín Scelzo, Mateo Soler y Tobías Wade.

Mientras que el bahiense Joaquín Moro acumula 5 encuentros oficiales en el combinado mayor e intentará sumar más a su lista en los próximos días.

"Estos tres partidos que tenemos por delante son muy importantes para nosotros, recibiremos a los bicampeones del mundo y disputaremos una serie ante los Wallabies en los que siempre se dan encuentros muy desafiantes. El objetivo es tener una excelente preparación y estar listos para estos compromisos", reconoció Contepomi en diálogo con la prensa de la Unión Argentina de Rugby.

Todos los elegidos:

-Forwards: Facundo Cardozo*, Franco Carrera, Pedro Delgado, Efraín Elias, Benjamín Grondona, Tomás Lavanini, Rodrigo Martínez, Pablo Matera, Francisco Moreno, Joaquín Moro, Leonel Oviedo, Juan Penoucos, Guido Petti, Tomás Rapetti, Ignacio Ruiz, Juan Martín Scelzo, Mayco Vivas y Boris Wegner.

-Backs: Simón Benítez Cruz, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Agustín Fraga, Rodrigo Isgró, Ignacio Mendy, Matías Moroni, Agustín Moyano, Benjamín Ordiz*, Santiago Pernas, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger, Faustino Sánchez Valarolo, Mateo Soler y Tobías Wade.

*Jugador Desarrollo