Se sorteó el Nonagonal: cuándo se juega Olimpo-Villa Mitre y cuál de los dos viaja a Salta
La segunda fase comienza del domingo y tendrá una fecha entre semana.
Se sorteo esta tarde el Nonagonal Campeonato del Torneo Federal A, que involucra a Olimpo y Villa Mitre y que clasificará a 4 equipos por zona a los playoffs.
De esta manera, los 18 equipo que definirán el primer ascenso a la Primera Nacional ya conocen su hoja de ruta pensando en lo que viene.
Esta segunda fase de la competencia comenzará este fin de semana y tendrá una fecha entresemana (el miércoles 12) tras la postergación por la final del Mundial.
En ese sentido, por la primera jornada de la Zona B, el aurinegro debutará ante Juventud Antoniana, en el Carminatti, y el tricolor jugará frente a Atenas de Río Cuarto, en Córdoba. La fecha inaugural se completará con Cipolletti-Huracán Las Heras y Kimberley-Argentino de Monte Maíz, teniendo libre Alvarado.
Mientras que el clásico bahiense se disputará en Olimpo el miércoles 12 de agosto, por la fecha 3, en lo que será el tercer derby local de la temporada (en los otros dos empataron sin goles).
Por otra parte, el tricolor tendrá un largo viaje, ya que deberá visitar a Juventud Antoniana de Salta en la quinta fecha.
Así será el fixture
-Fecha 1 (domingo 2/8)
Olimpo vs. Juventud Antoniana
Cipolletti vs. Huracán
Atenas vs. Villa Mitre
Kimberley vs. Argentino
Libre: Alvarado
-Fecha 2 (domingo 9/8)
Argentino vs. Atenas
Villa Mitre vs. Cipolletti
Huracán vs. Olimpo
Juventud Antoniana vs. Alvarado
Libre: Kimberley
-Fecha 3 (miércoles 12/8)
Alvarado vs. Huracán
Olimpo vs. Villa Mitre
Cipolletti vs. Argentino
Atenas vs. Kimberley
Libre: Juventud Antoniana
-Fecha 4 (domingo 16/8)
Kimberley vs. Cipolletti
Argentino vs. Olimpo
Villa Mitre vs. Alvarado
Huracán vs. Juventud Antoniana
Libre: Atenas
-Fecha 5 (domingo 23/8)
Juventud Antoniana vs. Villa Mitre
Alvarado vs. Argentino
Olimpo vs. Kimberley
Cipolletti vs. Atenas
Libre: Huracán
-Fecha 6 (domingo 30/8)
Atenas vs. Olimpo
Kimberley vs. Alvarado
Argentino vs. Juventud Antoniana
Villa Mitre vs. Huracán
Libre: Cipolletti
-Fecha 7 (domingo 6/9)
Huracán vs. Argentino
Juventud Antoniana vs. Kimberley
Alvarado vs. Atenas
Olimpo vs. Cipolletti
Libre: Villa Mitre
-Fecha 8 (domingo 13/9)
Cipolletti vs. Alvarado
Atenas vs. Juventud Antoniana
Kimberley vs. Huracán
Argentino vs. Villa Mitre
Libre: Olimpo
-Fecha 9 (domingo 20/9)
Villa Mitre vs. Kimberley
Huracán vs. Atenas
Juventud Antoniana vs. Cipolletti
Alvarado vs. Olimpo
Libre: Argentino
*El otro Nonagonal
La Zona A la integrarán Douglas Haig de Pergamino, Sportivo Belgrano de San Francisco, Gimnasia de Chivilcoy, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, 9 de Julio de Rafaela, San Martín de Formosa, Sol de América de Formosa, Mitre de Posadas y Sarmiento de La Banda.
*Cómo sigue
Tras enfrentarse todos contra a todos a una rueda, los cuatro primeros de cada nonagonal avanzarán a los playoffs por el título y los cinco de arriba también conseguirán el boleto a la próxima Copa Argentina.
Esos 8 clasificados se medirán a partido y revancha (1° de la Zona A vs 4° de la Zona B y así sucesivamente), definiendo de local equipo mejor ubicado en la fase anterior y teniendo también ventaja deportiva en caso de igualdad en puntos y diferencia de gol.