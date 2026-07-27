Se sorteó el Nonagonal: cuándo se juega Olimpo-Villa Mitre y cuál de los dos viaja a Salta

Se sorteo esta tarde el Nonagonal Campeonato del Torneo Federal A, que involucra a Olimpo y Villa Mitre y que clasificará a 4 equipos por zona a los playoffs.

De esta manera, los 18 equipo que definirán el primer ascenso a la Primera Nacional ya conocen su hoja de ruta pensando en lo que viene.

Esta segunda fase de la competencia comenzará este fin de semana y tendrá una fecha entresemana (el miércoles 12) tras la postergación por la final del Mundial.

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En ese sentido, por la primera jornada de la Zona B, el aurinegro debutará ante Juventud Antoniana, en el Carminatti, y el tricolor jugará frente a Atenas de Río Cuarto, en Córdoba. La fecha inaugural se completará con Cipolletti-Huracán Las Heras y Kimberley-Argentino de Monte Maíz, teniendo libre Alvarado.

Mientras que el clásico bahiense se disputará en Olimpo el miércoles 12 de agosto, por la fecha 3, en lo que será el tercer derby local de la temporada (en los otros dos empataron sin goles).

Por otra parte, el tricolor tendrá un largo viaje, ya que deberá visitar a Juventud Antoniana de Salta en la quinta fecha.

Así será el fixture

-Fecha 1 (domingo 2/8)

Olimpo vs. Juventud Antoniana

Cipolletti vs. Huracán

Atenas vs. Villa Mitre

Kimberley vs. Argentino

Libre: Alvarado

-Fecha 2 (domingo 9/8)

Argentino vs. Atenas

Villa Mitre vs. Cipolletti

Huracán vs. Olimpo

Juventud Antoniana vs. Alvarado

Libre: Kimberley

-Fecha 3 (miércoles 12/8)

Alvarado vs. Huracán

Olimpo vs. Villa Mitre

Cipolletti vs. Argentino

Atenas vs. Kimberley

Libre: Juventud Antoniana

-Fecha 4 (domingo 16/8)

Kimberley vs. Cipolletti

Argentino vs. Olimpo

Villa Mitre vs. Alvarado

Huracán vs. Juventud Antoniana

Libre: Atenas

-Fecha 5 (domingo 23/8)

Juventud Antoniana vs. Villa Mitre

Alvarado vs. Argentino

Olimpo vs. Kimberley

Cipolletti vs. Atenas

Libre: Huracán

-Fecha 6 (domingo 30/8)

Atenas vs. Olimpo

Kimberley vs. Alvarado

Argentino vs. Juventud Antoniana

Villa Mitre vs. Huracán

Libre: Cipolletti

-Fecha 7 (domingo 6/9)

Huracán vs. Argentino

Juventud Antoniana vs. Kimberley

Alvarado vs. Atenas

Olimpo vs. Cipolletti

Libre: Villa Mitre

-Fecha 8 (domingo 13/9)

Cipolletti vs. Alvarado

Atenas vs. Juventud Antoniana

Kimberley vs. Huracán

Argentino vs. Villa Mitre

Libre: Olimpo

-Fecha 9 (domingo 20/9)

Villa Mitre vs. Kimberley

Huracán vs. Atenas

Juventud Antoniana vs. Cipolletti

Alvarado vs. Olimpo

Libre: Argentino

*El otro Nonagonal

La Zona A la integrarán Douglas Haig de Pergamino, Sportivo Belgrano de San Francisco, Gimnasia de Chivilcoy, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, 9 de Julio de Rafaela, San Martín de Formosa, Sol de América de Formosa, Mitre de Posadas y Sarmiento de La Banda.

*Cómo sigue

Tras enfrentarse todos contra a todos a una rueda, los cuatro primeros de cada nonagonal avanzarán a los playoffs por el título y los cinco de arriba también conseguirán el boleto a la próxima Copa Argentina.

Esos 8 clasificados se medirán a partido y revancha (1° de la Zona A vs 4° de la Zona B y así sucesivamente), definiendo de local equipo mejor ubicado en la fase anterior y teniendo también ventaja deportiva en caso de igualdad en puntos y diferencia de gol.