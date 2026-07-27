Ranking de inflación en América Latina: qué puesto ocupa Argentina

El cierre del primer semestre del año permitió trazar una comparación entre las distintas economías de América Latina y observar cómo se posicionó la Argentina en ese ranking de inflación. Según datos oficiales de los organismos de estadística de cada nación, se puede ver cómo el nuestro se mantuvo entre los países con mayor inflación de la región en ese periodo, tras acumular una suba de precios de 16,8% entre enero y junio.

De esa manera, tomando los Índices de Precios al Consumidor (IPC) de los 19 países latinoamericanos, Argentina se ubica en el segundo puesto del ranking regional.

Mientras que la mayoría de las economías de la región acumuló subas de precios de un dígito en el semestre, nuestro país registró un incremento de 16,80%, más de tres veces superior al de Bolivia.

El primer puesto

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Como era de esperar, Venezuela encabeza la lista con una inflación acumulada de 129,8% en el semestre. La diferencia con el resto de los países es muy amplia y diferencia a ese país como el de mayor aumento de precios de la región.

Con Venezuela en el puesto 1 y Argentina en el puesto 2, el podio se completa con Cuba en el puesto 3, con una inflación acumulada de 12,24%.

En ese sentido, los datos permiten observar una importante brecha entre los tres primeros puestos y el resto de las economías de la región, que registraron variaciones significativamente menores.



Cómo se ubica el resto de las economías

Asimismo, algunas economías lograron mantener sus índices en valores mínimos.

En ese sentido, Bolivia se ubicó en el cuarto lugar con una inflación de 4,82%, seguida por Colombia, con 4,77 por ciento, en el quinto puesto.

Un poco más atrás quedaron Honduras, con 3,8%, y Perú, con 3,4%, mientras que el segmento intermedio se completa con Brasil, en el puesto 8 con una inflación de 3,36%, y Uruguay, con 3,33%.

En la parte media del ranking se ubican Chile, con 2,8%, y El Salvador, con 2,7%, seguidos por Nicaragua (2,17%), República Dominicana (2,02%) y Paraguay (1,9%).

Por su parte, Guatemala registró una inflación acumulada de 1,67%, y México 1,5%.

Los últimos lugares del ranking pertenecen a Ecuador, con 1,39% de inflación; Panamá, con 1,1% y Costa Rica, protagonista del menor nivel de toda la región con apenas 0,08%. (con información de NA)