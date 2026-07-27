La jefa del FMI respaldó a Milei y dijo que Argentina “no necesitará financiamiento adicional”

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, respaldó el plan económico del gobierno de Javier Milei y destacó que en la actualidad “todos los indicadores muestran una escena más saludable” que en diciembre de 2023.

“No me preocupa que la Argentina no tenga el dinero para pagar (la deuda), porque miro el Banco Central, que siga comprando”, remarcó la jefa del Fondo.

En ese sentido, consideró que el país no necesitará solicitar financiamiento adicional del Fondo para afrontar los compromisos en 2027.

Georgieva habló este mediodía en conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, en el marco de su primera visita al país como jefa del FMI. A su lado, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, agradeció “la confianza desde el día uno” que mostró la directora gerente del FMI en las medidas adoptadas por la gestión Milei para estabilizar la economía.

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La visita a Caputo fue la primera actividad formal en su visita al país la primera que realiza como jefa del organismo. Tras su paso por el Palacio de Hacienda, será recibida por el presidente Javier Milei en Casa Rosada. Luego, en un hecho inédito, la máxima funcionaria del organismo participará de una reunión de gabinete ampliado.

Antes de llegar a Economía, Georgieva hizo un posteo en la red social X en el que marcó su intención de “interactuar con personas de toda la Argentina y aprender más sobre las oportunidades y ambiciones del país”.

“Desde la innovación hasta la energía, Argentina tiene un potencial tremendo para impulsar el crecimiento, crear empleos y construir un futuro más próspero”, indicó la jefa del FMI.

En este marco, el Gobierno dispuso un fuerte operativo de seguridad en Plaza de Mayo por protestas de organizaciones a Economía contra Georgieva, de las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto a otras organizaciones sociales.

Una visita de 48 horas para respaldar al gobierno de Javier Milei

La visita de Georgieva se extenderá hasta el martes 28 y contempla una cargada agenda de reuniones con funcionarios nacionales y encuentros con académicos y referentes del sector privado.

Inició con la actividad en el Palacio de Hacienda. Una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y una conferencia de prensa, seguido por su encuentro con Milei y el Gabinete.

Además de su paso por Balcarce 50, el cronograma oficial de la visita difundido por el Gobierno incluye una charla magistral en el Palacio Libertad y un viaje a Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

Allí, para cerrar su recorrido por el país, Georgieva recorrerá el yacimiento y mantendrá intercambios con trabajadores y empresarios del sector energético, epicentro del boom exportador de petróleo y gas no convencional.

Fuerte respaldo

Si bien esta será la primera vez que Georgieva hace una visita a la Argentina como jefa del FMI, la economista búlgara ya había visitado el país en 2018. En ese entonces, la funcionaria participó de la cumbre del G20 en su rol como directora ejecutiva del Banco Mundial y recorrió obras de la empresa Aysa financiadas por la entidad.

Sin embargo, en esta oportunidad, su llegada a Buenos Aires es interpretada como un fuerte gesto de respaldo a la administración de Milei, que pretende a cerrar sin sobresaltos la tercera revisión del acuerdo para destrabar un nuevo desembolso por US$850 millones.

En ese sentido, el último encuentro entre el equipo económico y la titular del organismo se había dado en abril, en Washington, durante la cumbre de primavera del Fondo, cuando el Gobierno cerró las negociaciones por la segunda revisión y habilitó la llegada de otros US$1000 millones.

En paralelo, la entidad monetaria sumó nuevos gastos de apoyo al Gobierno de La Libertad Avanza al respaldar el proyecto oficial para reformar la carta orgánica del Banco Central. Según el organismo, “ayudará a respaldar la baja sostenida de la inflación”, ya que busca fortalecer el directorio del BCRA, mejorar la rendición de cuentas y reducir vulnerabilidades del sistema financiero.

A su vez, el Fondo también valoró el programa financiero presentado por Caputo para afrontar los vencimientos de deuda externa de este año y de 2027 para recuperar el acceso a los mercados internacionales de manera duradera y a tasas más convenientes.

La visita de Georgieva también coincide con la reciente designación de la economista argentina Silvana Tenreyro como economista jefa del FMI, quien reemplazará a Pierre-Olivier Gourinchas desde el 10 de agosto y trabajará codo a codo con la propia directora del organismo. (con información de TN)