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La Municipalidad de Bariloche declaró la Emergencia Climática ante las fuertes nevadas

En el comunicado, recomendaron evitar la circulación de vehículos particulares y limitar los desplazamientos exclusivamente a situaciones de necesidad o emergencia.

La decisión fue adoptada por el intendente Walter Cortés

La Municipalidad de San Carlos de Bariloche declaró la Emergencia Climática debido a las fuertes nevadas que azotan la región y recomendaron evitar la circulación de vehículos particulares, de cualquier porte, además de limitar los desplazamientos exclusivamente a situaciones de necesidad o emergencia.

A través de un comunicado, las autoridades municipales informaron que durante las próximas horas se esperan condiciones meteorológicas, entre ellas fuertes nevadas, que afectarán a la ciudad, por lo que dictaron la Emergencia Climática.

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La decisión adoptada por el intendente Walter Cortés "busca resguardar la seguridad vial y la integridad física de vecinos y turistas, además de facilitar el trabajo de las cuadrillas municipales, los equipos de asistencia y los vehículos esenciales".

En este contexto, se recomienda evitar la circulación de vehículos particulares, de cualquier porte, y limitar los desplazamientos exclusivamente a situaciones de necesidad o emergencia: "Reducir el tránsito permitirá que las tareas de despeje y atención de distintos inconvenientes puedan desarrollarse con mayor rapidez y seguridad".

A su vez, en el escrito se solicita a los empleadores "contemplar las dificultades de traslado que genera el temporal y abstenerse de aplicar descuentos o sanciones a quienes no puedan concurrir a sus lugares de trabajo por razones de seguridad o por imposibilidad material de desplazamiento".

En paralelo, las cuadrillas de las delegaciones Centro, Sur, Cerro Otto, Lago Moreno, El Cóndor y Cerro Catedral continúan desplegadas en distintos sectores de Bariloche realizando tareas de despeje, distribución de arena y sal y mantenimiento de la transitabilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que para este lunes habrá fuertes nevadas y lluvias, condiciones que se mantendrán, por lo menos, hasta el miércoles 29 de julio. (NA)

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