Rodolfo Arruabarrena hizo una fuerte autocrítica luego de la derrota de Boca ante Riestra: “El responsable soy yo”

Boca perdió 3-0 en el debut del Torneo Clausura ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza. Rodolfo “Vasco” Arruabarrena planteó un equipo con muchas alternativas pensando en el próximo compromiso por la Copa Sudamericana y sufrió un duro golpe.

“Es un palo duro, un baño de realidad. Acá el responsable de la derrota soy yo, habrá que agachar la cabeza y trabajar”, expresó Arruabarrena en la conferencia de prensa posterior al partido.

Además, dejó una fuerte frase sobre cómo están los futbolistas: “El vestuario es un cementerio, y eso está bien, que duela. Pero nosotros mañana tenemos que empezar a trabajar el partido con O´Higgins. No hay tiempo para lamentos".

“Me queda la sensación de que podíamos jugar 60 minutos más y que no íbamos a poder entrarles. Somos Boca y tenemos que generar más, no tuvimos esas ganas de ir a buscar el gol”, sentenció Arruabarrena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

También habló sobre el tiempo de recuperación que tuvo el Xeneize en relación al partido por Copa Sudamericana: “Son dos días y medio de recuperación. Tengo que pensar en lo físico”.

“Me preocupa el que no sepamos levantarnos de esta derrota, sería una estupidez de nuestra parte, que nos haga más daño de lo que nos hizo.”, agregó el DT del Xeneize.

En relación a la rotación que realizó en el once, dejó en claro que una derrota no lo hará cambiar sus ideas y lo que piensa de los futbolistas: “Sé lo que tengo, en eso estoy tranquilo”. (Fuente: TN).