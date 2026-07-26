Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Con el campo.

El contundente reclamo del campo en Palermo: “Las retenciones deben dejar de existir para siempre”

El presidente de la SRA, Nicolás Pino, volvió a reclamar por el fin del impuesto a las exportaciones del campo, al que tildó de “régimen confiscatorio”.

Fotos: SRA. Video: Oficina del Presidente

En la inauguración oficial de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria en Palermo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, lanzó un mensaje contundente al Gobierno nacional y reclamó la eliminación definitiva de las retenciones.

“Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente, que las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre”, expresó.

Durante su discurso, en el marco de los 160 años de la entidad, subrayó el rol clave del sector en la economía nacional y detalló que, en el último año, la actividad agrícola generó 40.000 millones de dólares, la ganadería US$34.000 millones y las producciones regionales US$11.500 millones, sumando más de US$83.000 millones en total.

“Cuando el campo demanda cambios justos a la política, lo hace porque tiene mucho para dar”, afirmó.

Un reclamo histórico: “Las retenciones deben dejar de existir para siempre”
 

Pino fue enfático al calificar a las retenciones como un “régimen confiscatorio” que, desde 2002, le quitó al sector US$215.000 millones.

En ese sentido, señaló que, cuando el Gobierno redujo ese impuesto, los productores reinvirtieron en genética, maquinaria y mejoras, lo que impulsó el empleo rural y la producción.

“Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente, que las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre -sentenció-. Confíen en el campo. El campo nunca los va a dejar de a pie”.

El titular de la SRA también pidió que los impuestos recaudados vuelvan en forma de obras y servicios públicos, y cuestionó gravámenes como los ingresos brutos, las tasas viales y los cobros por traslado de mercadería entre provincias, que generan “aduanas internas prohibidas por la Constitución”.

El campo y la economía: elogios y advertencias

Pino reconoció los logros de la política económica actual, como la baja de la inflación, la mejora del equilibrio fiscal y la estabilidad cambiaria, que “generaron previsibilidad y reactivaron la producción”.

También destacó el diálogo entre el Gobierno y la Rural, y aseguró que el crecimiento del campo impacta en toda la economía: “Generamos más de 4 millones de empleos, en forma directa e indirecta. Todo el país se reactiva a partir del crecimiento del campo”.

Sin embargo, advirtió sobre los desafíos pendientes, como la necesidad de redistribuir la población en el territorio, la baja de impuestos para incentivar la producción y la inversión en infraestructura, salud, educación y conectividad.

“La baja de impuestos no es solo un hecho de justicia para los productores. Cuando los impuestos bajan, la producción aumenta, y esto beneficia a toda la población”, remarcó.

Innovación, sostenibilidad y el futuro del agro

El presidente de la SRA planteó que el agro argentino puede crecer un 50% en cereales y oleaginosas, sumar un millón de toneladas de carne y duplicar la producción forestal y láctea, si se generan las condiciones adecuadas.

En ese sentido, advirtió que la expansión debe ser sostenible y apoyarse en la digitalización, la eficiencia y el cumplimiento de estándares internacionales. “La nueva revolución agropecuaria será digital”, afirmó, y pidió inversión en conectividad y tecnología para mejorar la competitividad.

También defendió la propiedad privada sobre los servicios ecosistémicos y reclamó que la ley de carbono respete ese derecho.

Pino repasó los logros institucionales de la Rural, el trabajo federal y el diálogo con otros sectores, y cerró su discurso con un llamado a la unidad: “El campo no está en la vereda de enfrente con respecto a las demás actividades productivas. El campo nos une”, cerró. (con información de TN)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Seguridad.
Entre tasas y café.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE