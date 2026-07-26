Milei escribió una columna para explicar su reforma del Banco Central

El presidente Javier Milei presentó este domingo, los principales puntos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, en una columna de opinión publicada en el diario Clarín.

En el texto, el mandatario planteó que el objetivo central de la modificación será devolverle al BCRA la misión de “preservar el valor de la moneda”, al considerar que la inflación argentina está directamente vinculada con el uso político de la emisión monetaria.

Milei sostuvo que desde la creación del Banco Central, en 1935, la Argentina acumuló una trayectoria inflacionaria que, según su análisis, obliga a discutir el rol de la entidad monetaria y las reglas bajo las cuales debe funcionar.

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La reforma propuesta por el Presidente se estructura en cinco ejes. El primero apunta a eliminar la multiplicidad de objetivos incorporados en reformas anteriores y concentrar la tarea del BCRA en la estabilidad monetaria.

El segundo punto establece que “se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado”, tanto nacional como provincial y municipal. Milei también cuestionó la compra de títulos públicos en el mercado primario y calificó ese mecanismo como una “falsificación de dinero”.

El tercer eje busca blindar institucionalmente al presidente y al directorio del Banco Central. Según explicó, la remoción de las autoridades requeriría “dos tercios” en ambas cámaras del Congreso, con el objetivo de evitar cambios ligados a presiones políticas sobre la emisión.

En cuarto lugar, la iniciativa restringe la distribución de dividendos derivados de los resultados del Banco Central. Los resultados por tenencia de activos pasarían a una reserva técnica no distribuible, mientras que los ingresos asociados al manejo de cartera solo podrían destinarse a cancelar deuda del Tesoro.

Por último, Milei propuso eliminar cambios incorporados en la Carta Orgánica de 2012 y terminar con el esquema de “Letras Intransferibles”, al que vinculó con el uso fiscal de las reservas del Banco Central.

El Presidente relacionó esta reforma con otras medidas de su programa económico, entre ellas las reglas fiscales de déficit cero, el mecanismo de shutdown, la nueva ley de Mercado de Capitales y la desregulación del mercado de seguros.

En el cierre de la columna publicada por Clarín, Milei afirmó que el objetivo de estas reformas es “hacer a la Argentina grande nuevamente”.(NA)