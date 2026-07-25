"Sueño de una noche de verano", el Ballet y un espectáculo para todos

El Ballet del Sur interpretará la aclamada obra del gran maestro Oscar Araiz basada en la comedia homónima de William Shakespeare y con música de Felix Mendelssohn.

Este viaje al corazón de la fantasía llega a Bahía Blanca en el marco de las vacaciones de invierno, convirtiéndose en el plan definitivo para compartir en familia. Las funciones se realizarán los días martes 28, miércoles 29, jueves 30, viernes 31 de julio y también el sábado 1º y domingo 2 de agosto, a las 16:00 en el Gran Plaza Teatro (Alsina 170).

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Una obra maestra con sello local

La emblemática versión de Oscar Araiz fue creada originalmente para el Ballet Estable del Teatro Colón, donde se estrenó el 18 de octubre de 1979.

Esta histórica puesta cuenta con la reposición coreográfica de Liliana Martínez y el deslumbrante vestuario original de Renata Schussheim. La obra fusiona con maestría el humor de la comedia de Shakespeare, la poética de Araiz y la célebre música de Mendelssohn. Se trata de un espectáculo coreográfico y musical de primer nivel, consolidándose como la propuesta ideal para disfrutar en familia durante este receso invernal en nuestra ciudad.

El Ballet del Sur cuenta con la dirección titular de la maestra Sol Augeri. La realización escénica, por su parte, es el resultado del trabajo integral de las secciones técnicas y de producción de los Organismos Artísticos del Sur. Entradas online y por boletería Precios Menores de 12 años: $9.000 Entradas generales a partir de $15.000 Descuentos para jubilados y estudiantes, únicamente por boletería. Las entradas podrán adquirirse online en la página del Gran Plaza Teatro o en boletería de lunes a sábado de 17:00 a 20:00, Alsina 170, Bahía Blanca.

Acerca del programa: “Sueño de una noche de verano”

El sueño del amor, como todos los sueños, posee un aspecto visible e iluminado detrás del que se ocultan los sentimientos oscuros y la seducción de la noche. “Así resuena la oposición entre la pareja Teseo /Hipólita, celebrando sus bodas en el mundo visible, y la pareja Oberón /Titania, señores de la noche, envueltos de pasiones, intrigas y encantamientos. En éste juego de doble dúo, no faltan ciertos aspectos de la naturaleza humana: deseos confusos y contradictorios, celos, envidia y cólera, en los amantes Hermia, Lisandro, Helena y Demetrio, víctimas del sortilegio. Las bodas se cumplen, pero como sucede con la luna, fuerza protectora, engañosa, mutable, un aspecto continuará en la sombra, tal como sucede en el utópico intento de conjunción de lo imaginario y lo razonable”.