“Oportunidades para las exportaciones argentinas”: mirada positiva sobre los aranceles que impone EE.UU.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) celebró la entrada en vigencia de la actualización del esquema arancelario dispuesto por la administración de Donald Trump y sostuvo que la nueva medida “amplía las oportunidades para las exportaciones argentinas”.

“Argentina mantendrá el tratamiento arancelario más favorable”, publicó la entidad en su cuenta de X horas después de que entrara en vigencia la actualización de las medidas adoptadas por Estados Unidos. “Es un avance que continúa fortaleciendo la relación comercial”, continuó la organización que agrupa a las empresas norteamericanas radicadas en el país.

AmCham detalló los alcances de la medida para la Argentina: conservará la sobretasa del 10%, la más baja prevista en el nuevo esquema, y se implementará de manera plena el Acuerdo de Reciprocidad Comercial (ARTI, por sus siglas en inglés).

Además, 1.675 posiciones arancelarias quedarán exentas de aranceles con una alícuota del 0%, a las que se sumarán otras 537 que también accederán a ese beneficio tras la revisión realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

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El comunicado de AmCham cobra interés ante la nueva medida arancelaria porque la cámara nuclea a más de 720 empresas que emplean directamente a 420.000 personas en sus más de 200 plantas industriales distribuidas en todo el país.

Según su propio relevamiento, representan 42 rubros de la actividad económica, aportando el 24% del PBI, el 39% de la recaudación fiscal, el 35% de las importaciones y el 45% de las exportaciones de nuestro país.

El nuevo esquema arancelario alcanza a la Argentina en sectores muy variados; incluyen desde maquinaria a material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos, entre otros, así como una reducción al 2% para 20 posiciones adicionales, la mayoría autopartes.

También se mantiene la cuota de exportación de carne bovina de 100.000 toneladas para este año. El acero y el aluminio argentinos, en cambio, seguirán pagando el arancel del 50% que Washington aplica a esos productos por motivos que califica de estratégicos.

El respaldo de AmCham llega en un momento en el que el propio Gobierno argentino mantiene una postura más cauta frente a la política arancelaria de Trump.

Lo que se oficializó este viernes restituye los términos arancelarios acordados entre Argentina y Estados Unidos en febrero, cuando el canciller Pablo Quirno firmó con el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, firmaron el ARTI.

Dicho acuerdo había quedado en un limbo tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró ilegal buena parte de los aranceles “recíprocos” dispuestos por Trump.

El Ejecutivo sostiene que el entendimiento alcanzado con Washington sigue vigente, pero admite que su tratamiento parlamentario deberá esperar a que la administración estadounidense termine de definir el marco legal de su política arancelaria. (TN)