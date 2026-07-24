Restablecieron por completo el cable submarino de fibra óptica en Venezuela

La reconstrucción en Venezuela continúa tras los terremotos del pasado 24 de junio y una de las prioridades es el sector de las telecomunicaciones que, según datos de la ONU, causó daños por 5 mil millones de dólares.

El jueves, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) informó que quedó restablecida en su totalidad la conexión del cable submarino de fibra óptica operado por Cirion Technologies, tras completarse con éxito las labores de reparación en alta mar.

Un cable submarino de fibra óptica

"La red retorna a sus condiciones de diseño originales y máximos estándares de rendimiento", indicó dicho ente regulador a través de sus redes sociales, donde destacó que la reconexión total se ejecutó "en un tiempo récord".

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El buque especializado Wave Sentinel —operado por Cirion Technologies— ejecutó las maniobras en alta mar con la utilización de tecnología láser para alinear y unir los filamentos de fibra óptica bajo estrictos parámetros micrométricos, según informó un reporte oficial.

El buque Wave Sentinel

El jueves una inspección determinó que la estructura mantiene sus condiciones de diseño originales fuera del punto de corte. Según la información oficial de Conatel, "esto garantiza que, al concluir la integración total de los tramos, la red operará bajo los rigurosos estándares ópticos y de rendimiento para los cuales fue concebida". (NA)