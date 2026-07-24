Bombazo de Leandro Paredes sobre Argentina: "No sé si voy a seguir en la Selección"

Leandro Paredes habló después de la victoria por1-0 de Boca sobre O'Higgins y el tema del Mundial resultó excluyente, a apenas cuatro días de la fallida final de la Selección Argentina frente a España. Y terminó lanzando una bomba sobre su futuro en la Albiceleste, sobre la cual demostró no estar muy convencido.

El mediocampista se refirió primero en ESPN a la lesión de costilla que lo afectara en el tramo final del campeonato y cómo llegó al xeneize en buena forma.

"Los primeros días fueron duros porque tenía una fisurita pero ahora estoy mejor. El dolor fuerte fueron los primeros días después del partido con Egipto y lo fuimos llevando bien con traumatólogos y demás para aguantar lo que más podía", indicó Paredes, de 32 años y quien anoche con Boca jugó los 90 minutos y dio la asistencia para el tanto auriazul de Miguel Merentiel.

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Además, el volante descartó las teorías conspirativas acerca del encuentro definitorio.

"Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco. Todo lo que se dijo previo, durante y después al Mundial... Hicimos un gran Mundial, España fue superior a nosotros en la final, es justo ganador y nos queda solo disfrutar de lo que hicimos en estos ocho años. Fue un proceso espectacular, es un placer ser parte de esto y seguramente caeremos después", dijo Paredes.

Enseguida, se impusieron las reflexiones sobre la desazón del desenlace.

"Va a ser un proceso largo superar lo que vivimos. Si bien conseguimos cosas importantes, perder la final del mundo va a doler por mucho tiempo porque estuvimos muy cerca otra vez. Queda disfrutar, porque no es fácil conseguir el nivel que mantuvimos mucho tiempo, lo que conseguimos, aunque perdimos la final la gente se vio reflejada en nosotros y eso es muy gratificante y por eso, feliz".

Luego, sorprendió ante la consulta por la continuidad de Lionel Messi y Lionel Scaloni en el equipo.

"Va a ser para muchos pensar en una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso, espectacular, logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera, hay que poner un montón de cosas sobre la balanza y hablar con el entrenador, tomar decisiones con calma", dijo.

De acuerdo con información publicada por TyC Sports, allí fue cuando lanzó su propia incógnita.

"No lo sé, es un proceso: hay que digerirlo, pensarlo, no tomar decisiones apresuradas y seguramente es algo que hay que hablar".