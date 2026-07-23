Cuatro personas fueron capturadas en un nuevo operativo de saturación

Tres hombres detenidos y una mujer aprehendida fue el principal saldo que dejó un nuevo operativo de saturación llevado adelante en el micro y macrocentro.

Nazarena Mailen Saban, de 29 años, fue capturada en Donado 50 por tentativa de hurto, ya que se le secuestro entre sus ropas dos calzas que había sustraído de un comercio bajo la modalidad de "mechera".

Por otro lado, en el retén ubicado en Brown y Estados Unidos, fueron detenidos tres hombres que era buscados por la justicia. Iván Alejandro Vilche, de 43 años, por el delito de robo, al igual que Fernando Miguel Leyton, de 37. En tanto, Maximiliano Rubén Silverio, de 35, por haber violado su libertad condicional.

El operativo, además, contó con apoyo de personal de Policía Local Motorizada y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas. Los voceros subrayaron que este tipo de acciones se realizan en base al estudio de los mapas del delito.