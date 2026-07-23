Shakira estrenó “Underneath your Clothes” en vivo, su colaboración con Ed Sheeran

La estrella internacional Shakira compartió con sus seguidores la primera versión en vivo de su clásico dosmilero "Underneath Your Clothes", una colaboración que realizó con el artista británico Ed Sheeran durante la gira Las Mujeres Ya No Lloran en el estado de Nueva York.

Este estreno llega a días de que la artista haga historia tras ser la representante latinoamericana en el primer show de mediotiempo del Mundial 2026, acompañando a figuras como Madonna, Justin Bieber, Coldplay y BTS.

El comentado encuentro musical tuvo lugar el pasado 20 de julio en el Barclays Center, ubicado en Brooklyn, ante un estadio repleto de fanáticos que celebraron la aparición sorpresa del británico en un momento cumbre del espectáculo.

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Con Ed Sheeran en la guitarra, los artistas entonaron la canción —lanzada originalmente en 2001— en un dueto impensado por sus seguidores. Los videos de la presentación no tardaron en viralizarse en las distintas redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la gira.

Es por ello que la barranquillera decidió lanzar el videoclip de la presentación oficial en su cuenta de Youtube, para que los fanáticos pudieran escuchar y ver la interpretación en alta calidad.

Si bien esta es la primera vez que los cantantes interpretan juntos en vivo, ya habían colaborado musicalmente en otra oportunidad. Meses atrás, el británico y la colombiana se cruzaron en el estudio para una versión especial de "Hips Don't Lie" editada para plataformas digitales como Spotify. (NA)