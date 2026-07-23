Ahyre desembarca en el Don Bosco con la potencia de su folclore de vanguardia

La escena musical bahiense se prepara para recibir a una de las formaciones más convocantes del folclore argentino contemporáneo. Ahyre, el ensamble salteño integrado por Juan José “Colo” Vasconcellos, Sebastián Giménez, Hernando “Pony” Mónico y Federico Maldonado —con el aporte fundamental de Guido Bertini en percusión y batería—, tocará el domingo 2 de agosto a las 20:00 en el Don Bosco Teatro. El concierto marcará el reencontro del conjunto con el público local en el marco de una etapa creativa en expansión, impulsada por reconocimientos internacionales y el anticipo de su nuevo material de estudio.

Una fusión sonora que conquistó la región

Surgido en 2019, el proyecto de Ahyre se consolidó rápidamente en la escena nacional gracias a un concepto estético que enlaza la matriz tradicional del folclore latinoamericano con texturas pop y de producción contemporánea. La combinación de arreglos vocales de alta precisión con instrumentación acústica y recursos modernos le otorgó un sello propio, validado de inmediato por la industria y el público.

Su primer trabajo discográfico, Ahyre (2020), obtuvo el Premio Gardel al Mejor Álbum Grupo de Folclore, hito que revalidaron en 2024 tras la edición de Eco (2023). El reconocimiento cruzó fronteras a comienzos de 2024, cuando la banda representó a la Argentina en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y conquistó dos Gaviotas de Plata (Mejor Canción y Mejor Intérprete) por la composición “La Luna”.

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“Buscamos que nuestra identidad de raíz dialogue de forma natural con los sonidos de hoy; es una búsqueda sonora que crece concierto a concierto”, señalan desde el entorno del grupo sobre la evolución del proyecto.

Números clave de un recorrido en ascenso

2 Premios Gardel: Galardonados como Mejor Álbum Grupo de Folclore en 2020 (Ahyre) y 2024 (Eco).

2 Gaviotas de Plata: Máxima distinción en el Festival de Viña del Mar 2024 con la canción “La Luna”.

Escenarios emblemáticos: Tras consagrarse en el Festival de Cosquín, llenaron el Estadio Delmi de Salta ante miles de personas y debutaron en el Teatro Gran Rex en 2025.

Colaboraciones históricas: Registraron en vivo versiones junto a Soledad Pastorutti, Jorge Rojas y Raly Barrionuevo.

Salta como plataforma y el horizonte en estudio

El concierto en el Don Bosco Teatro forma parte de la presentación de su producción en vivo grabada durante la presentación en el Estadio Delmi. Dicho registro captura la potencia escénica del cuarteto en su provincia natal y reúne versiones compartidas con referentes de distintas generaciones de la música popular.

En la actualidad, el quinteto equilibra sus presentaciones en vivo con las sesiones de producción de su próximo álbum de estudio, con el que prevén profundizar la búsqueda sonora que los situó como una de las referencias indispensables de la música de raíz actual.

Las localidades para la función del 2 de agosto se encuentran disponibles en la boletería del teatro y a través de la plataforma Ticketbahia.com.