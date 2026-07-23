Muchos hablan de ella, pocos cuentan cómo termina: llega "El Cuarto de Verónica"

No todas las obras de teatro generan el mismo efecto. Algunas hacen reír. Otras emocionan. Y hay un grupo mucho más reducido que logra algo diferente: mantener al público completamente atrapado hasta el último minuto.

Ese es el caso de "El Cuarto de Verónica", la multipremiada obra protagonizada por Silvia Kutika junto a un destacado elenco, que llegará a Bahía Blanca el próximo 22 de agosto, a las 21 horas, en el Teatro Don Bosco.

Escrita por el reconocido autor estadounidense Ira Levin —creador de clásicos del suspenso como El Bebé de Rosemary—, la obra se ha convertido en uno de los fenómenos teatrales más destacados de los últimos años en Argentina, alcanzando su décima temporada consecutiva y cosechando premios, excelentes críticas y una respuesta extraordinaria del público.

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La historia comienza de manera aparentemente sencilla, pero rápidamente se transforma en un juego psicológico donde nada es lo que parece. Con una atmósfera inquietante, actuaciones de gran intensidad y una construcción dramática que mantiene la tensión de principio a fin, la obra logra algo poco habitual: que el espectador permanezca atento a cada detalle, intentando descubrir qué ocurrirá a continuación.

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