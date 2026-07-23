Cancelaron un evento de Rosalía en Córdoba tras la polémica por su postura antiargentina

En medio del enojo de los fanáticos argentinos de Rosalía luego de que la cantante se sumara a una campaña antiargentina en redes sociales, una productora se vio obligada a cancelar un espectáculo homenaje por temor a posibles represalias.

Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico estaba previsto para este 24 de julio en el Museo Metropolitano de Arte Urbano de Córdoba. La propuesta recorría la trayectoria musical de la artista a través de un repertorio interpretado por músicos locales.

La suspensión fue decidida de manera conjunta por Impacto Producciones y el museo, luego de recibir mensajes de hostigamiento en redes sociales y ante el clima de tensión generado por el accionar de la cantante durante los últimos días.

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A través de un comunicado difundido en sus redes, la productora confirmó la cancelación del espectáculo, pese a los meses de trabajo que demandó su organización, y aclaró que no existía ningún vínculo con Rosalía, sino que se trataba de un homenaje impulsado por la admiración hacia su obra.

"En las últimas horas hemos recibido numerosos mensajes de odio y enojo en relación con nuestro tributo", expresaron.

Frente a la ola de cuestionamientos contra la artista, la productora aseguró comprender el malestar del público argentino. "También somos argentinos. Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso entendemos el enojo, la tristeza y la decepción", señalaron.

En declaraciones a la prensa, el director del museo, Piky Sánchez, lamentó la situación y explicó que el ciclo cultural tiene como objetivo promover propuestas artísticas alternativas.

En ese sentido, destacó el trabajo realizado por músicos y técnicos locales, quienes llevaban meses preparando la puesta en escena, aunque remarcó que se priorizó la seguridad de todos los involucrados ante la posibilidad de que se produjeran incidentes.

Rosalía compartió una publicación antiargentina y luego pidió disculpas

La polémica comenzó cuando Rosalía compartió en TikTok un video de Mía Khalifa celebrando el triunfo de la selección de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026.

La publicación incluía la frase: "Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas", acompañada por la canción La Perla. El término "perlas" suele utilizarse de forma despectiva para referirse a personas poco confiables o problemáticas, lo que desató la indignación de numerosos seguidores argentinos.

Ante la repercusión, la cantante decidió disculparse y aseguró que compartió el contenido sin advertir el mensaje que contenía.

A través de sus historias de Instagram, junto a una bandera argentina, escribió: "Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía". Finalmente, cerró el mensaje con emojis de llanto y la frase: "Perdoooonnnnn". (NA)