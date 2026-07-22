Se bajó Panamá: Rosario y Guatemala, mano a mano por los Juegos Panamericanos Junior 2029

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

La carrera para albergar los III Juegos Panamericanos Junior, en 2029, tenía hasta las últimas horas tres ciudades candidatas: Rosario, Ciudad de Guatemala y Ciudad de Panamá.

La primera edición del evento continental multideportivo para menores de 23 años se celebró en 2021, en Cali, Colombia, y la segunda y última el año pasado en Asunción del Paraguay, con cobertura de La Nueva.

Así las cosas, este miércoles, en oportunidad de celebrarse la Asamblea de Centro Caribe Sports, previa a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, dirigentes de los tres comités involucrados hicieron sus presentaciones oficiales y surgió la novedad de que Panamá renunciaba a tal oportunidad.

“Panamá ha decidido retirar su candidatura de los terceros Juegos Panamericanos Junior. Sin duda alguna, ha sido un proceso que no ha sido fácil. Nosotros hemos estado fuertemente, con mucho entusiasmo y con mucha ilusión, trabajando con nuestras autoridades gubernamentales en una propuesta de candidatura que consideramos que era muy sólida y que reflejaba ese espíritu, ese deseo y el legado que trabajamos diariamente para dejar en el deporte nacional en lo más alto”, señaló la presidenta del Comité Olímpico Panameño, Damaris Young

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“La decisión obedece principalmente a que nos encontramos en la fecha que teníamos propuesta los Juegos, en el proceso general eleccionario, lo que evidentemente pues como nos ha comunicado el Ejecutivo, es muy difícil garantizar que esa planificación se pueda cumplir y evidentemente eso puede poner en riesgo el éxito de los Juegos”, concluyó la también Miembro COI.

En ese sentido, tanto Rosario, Argentina, como ciudad de Guatemala, se esmeraron en demostrar porque sus ciudades están postulando a ser sede de la fiesta juvenil más importante del continente.

“Para nosotros es una gran oportunidad poder estar en la Asamblea Centro Caribe Sports dando a conocer nuestra postulación para organizar los terceros Juegos Panamericanos Junior 2029. Rosario hace rato viene trabajando en esto, tiene la posibilidad de utilizar el legado que le han dejado los distintos Juego que han organizado en el último tiempo, y porque tiene un parque que es único a nivel panamericano que va a concentrar el 90 % de las actividades de los Juegos. Creemos en el deporte joven y tenemos la posibilidad de vivir una gran fiesta Panamericana con todos los Comités Olímpicos de Panam Sports”, mencionó Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino.

"Es un honor para Guatemala y para el deporte centroamericano poder presentar una candidatura para un evento tan importante a nivel Panamericano. Creemos que va a ser un foco de desarrollo para el deporte juvenil, especialmente, y nos va a ayudar a alinear esfuerzo de estratégico, técnicos y económicos del país para poder desarrollar las instalaciones y los deportistas en las diferentes disciplinas deportivas. Las dos ediciones anteriores han sido Sudamérica, creo que ya es tiempo para que Centro Caribe Sports que tengamos una oportunidad de demostrarle al mundo que también somos buenos para organizar eventos deportivos”, señaló Rafael Cuestas, miembro Cdel omité Ejecutivo del Comité Olímpico de Guatemala.

La elección de la ciudad sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029 se realizará en la Asamblea General de Panam Sports, a llevarse a cabo el próximo 27 y 28 de agosto en la ciudad de Lima, Perú.

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

16/7 al 1/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario o Ciudad de Guatemala)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)