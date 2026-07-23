Conocé a Rimo, la mascota oficial de los próximos Juegos Panamericanos

Victoria Álvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora digital. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, nacionales e internacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital, además de sus redes sociales.

Rimo, un encantador gecko, especie endémica de la ciudad de Lima, fue elegido mascota oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

La propuesta recibió 11 038 votos del público, sobre un total de 30 123, más que las otras dos alternativas finalistas: Kusi, un carismático lobo marino (8328) y Sisa, inspirada en la Flor de Amancaes (10 757).

El diseño ganador fue enviado al Comité Ejecutivo de Panam Sports que se encargó de validarlo y, finalmente, aprobarlo.

En la ceremonia estuvo presente Sergio Ludeña, presidente del Comité Organizador de Lima 2027 y del Instituto Peruano del Deporte (IPD), quien hizo la revelación oficial: “Me complace anunciar que la propuesta elegida para ser la mascota oficial de los Juegos Lima 2027 es Rimo. Agradecemos la participación de todas las personas que dieron su apoyo a las propuestas finalistas y los invitamos a seguir atentos a las novedades que tendremos para usted en los siguientes días”.

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Erica Lang, directora de Planificación y Gestión Operativa del Comité Organizador de los Juegos, destacó el rol que tiene la mascota en cada evento: “Construye identidad, refleja las características que se identifican con Lima, la ciudad anfitriona, y al final con toda la ciudadanía peruana. La verdad es que la mascota es una embajadora emblemática de todos los juegos multideportivos".

Además, enfatizó la gran participación del público: “Queríamos hacer un concurso para que el público participe y se sienta parte del proceso de la elección de la mascota. La participación fue muy amplia, masiva, incluso superando ampliamente la de Juegos anteriores. La elección ha sido del público, totalmente transparente, y tenemos como resultado que Rimo ahora nos va a acompañar en este camino hacia los Juegos”.

El camino de esta elección empezó el 1 de julio en el colegio Melitón Carvajal. Allí, el Comité Organizador de Lima 2027 lanzó oficialmente el concurso nacional denominado “Sueña y crea la mascota de los Juegos Lima 2027”.

A lo largo de dos semanas se recibieron, en total, 2726 propuestas. Estas fueron revisadas el pasado 16 de julio por un jurado compuesto por tres prestigiosas celebridades peruanas del mundo del diseño: Fito Espinoza, Elliot Túpac y Juan José Tirado, quienes estuvieron acompañados por Hans Caiazza, representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima; y Luisa Villar, presidenta del Comité Paralímpico del Perú.

Este jurado eligió a tres finalistas y luego el público, con sus votos, escogió la propuesta ganadora.

Los Juegos Panamericanos Lima 2027 se inaugurarán el 23 de julio del año que viene en una ceremonia a desarrollarse en el Estadio Nacional. El certamen continental congregará a más de 6000 deportistas de 41 países y delegaciones de toda América. Será la edición que le sucederá a Santiago 2023, cubierto por La Nueva. desde el lugar de los hechos.

Serán en total 16 días de competencias y ceremonias, hasta el 8 de agosto, que se desarrollarán en sedes como la VIDENA, el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, el polideportivo de Villa El Salvador y Punta Rocas, entre otras.

En los Juegos Panamericanos se celebrarán un total de 38 deportes, muchos de los cuales serán clasificatorios a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Los Juegos Parapanamericanos, por su parte, albergarán a más de 1000 para atletas de 34 países, que participarán en 17 deportes y 18 disciplinas. Las competencias se realizarán entre el 20 al 29 de agosto de 2027.

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario o Ciudad de Guatemala)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)