Sin Messi ni De Paul y pese a un insólito blooper de su arquero, Inter Miami ganó en el reinicio de la MLS

Inter Miami venció por 3 a 2 a Chicago Fire, sin sus figuras Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, en el regreso de la actividad oficial de la Major League Soccer (MLS) luego del receso por el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

El encuentro, válido por la 16° jornada del certamen norteamericano, estuvo marcado por la notable efectividad del uruguayo Luis Suárez y por las ausencias de peso en el local.

Por decisión del director técnico Guillermo Hoyos, las figuras Messi y De Paul no formaron parte de la convocatoria. El entrenador argumentó en la previa que ambos futbolistas necesitaban descanso y tiempo con sus familias tras haber disputado la final de la Copa del Mundo con la Selección Argentina, anticipando que se reincorporarán paulatinamente.

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El arquero argentino de Inter Miami, Rocco Ríos Novo, protagonizó el error de la jornada: tras recibir un pase retrasado de Ian Fray, intentó despejar con pierna derecha, pero falló insólitamente ante la presión del debutante Robert Lewandowski

El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto de Florida debido a un insolito blooper a los 17 minutos del primer tiempo. El arquero argentino de Inter Miami, Rocco Ríos Novo, protagonizó el error de la jornada: tras recibir un pase retrasado de Ian Fray, intentó despejar con pierna derecha, pero falló insólitamente ante la presión del debutante Robert Lewandowski, permitiendo que la pelota ingresara en su propio arco para decretar el 1 a 0 parcial a favor de la visita.

A pesar del golpe anímico, los dirigidos por Hoyos reaccionaron con rapido gracias a la jerarquía de su frente de ataque. A los 25 minutos, tras una infracción dentro del área sobre David Ruiz, Luis Suárez cambió el penal por gol con una ejecución precisa contra el poste. Ya en el segundo tiempo, el atacante charrúa dio vuelta el marcador transitoriamente al finalizar una jugada colectiva que incluyó una asistencia de taco de Germán Berterame.

Con este resultado, Inter Miami se mantiene firme en la pelea de la Conferencia Este al ubicarse en la segunda posición con 34 unidades, acechando a tres puntos del líder Nashville.

Chicago Fire, que presentó formalmente a Lewandowski como su incorporación estrella de la temporada, no se dio por vencido y alcanzó el empate 2 a 2 a los 23 minutos del complemento por intermedio de Puso Dithejane. Sin embargo, sobre el final del encuentro, el ingresado Preston Plambeck capturó un rebote en el área chica y conectó una volea para establecer el 3 a 2 definitivo.

Con este resultado, Inter Miami se mantiene firme en la pelea de la Conferencia Este al ubicarse en la segunda posición con 34 unidades, acechando a tres puntos del líder Nashville. La liga local tendrá una breve pausa en las próximas semanas para dar inicio a la Leagues Cup, certamen internacional donde el equipo de Messi que fue campeón en 2023 y finalistas en 2025, iniciará su camino el próximo 5 de agosto frente a Atlético San Luis. (NA).