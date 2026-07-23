Las Panteritas juegan contra Olimpo y Bahiense: cuándo y dónde se consiguen las entradas

El seleccionado juvenil de femenino Sub 19 de vóleibol, Las Panteritas, realizará un par de amistosos ante equipos de nuestra ciudad, en el cierre de la concentración realizada en Bahía y organizada por el Club Olimpo.

Justamente, el combinado nacional, se medirá ante el aurinegro y frene a Bahiense del Norte, en el Norberto Tomás.

Entre las jugadoras del plantel albiceleste se encuentran la bahiense Abril Faiazzo, con pasado en Olimpo, y la suarense Renata Bergese, actual jugadora del aurinegro.

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Las jornadas se desarrollarán el viernes y el domingo, con dos partidos por día a partir de las 20, enfrentándose la Selección ante los equipos bahienses en doble turno.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000 y en cancha saldrán $15.000.

Los teléfonos de contacto para conseguirlas son los siguientes: 297-5448760 y 291-4023348.