El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 23 de julio una jornada con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 14 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío con nubosidad variable a fresco. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del sector Norte. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo fresco con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad de moderado del sector Norte y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será nubosa con precipitaciones y se estima para media noche una temperatura de 11 grados centígrados.