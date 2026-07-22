Susbielles dio detalles de la obra en El Cholo y afirmó que "la ciudad está claramente mejor"

El Municipio avanzará con el llamado a licitación para reparar el tramo del Paso Urbano comprendido entre la intersección con la Ruta Nacional 3, en la zona de El Cholo, y la rotonda de Bosque Alto, luego de la firma de un convenio con Vialidad Nacional que autoriza a la comuna a ejecutar las obras.

El acuerdo fue suscripto este miércoles por el intendente Federico Susbielles y el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos. Del encuentro también participaron el administrador de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy; el diputado nacional Sebastián Pareja; la senadora bonaerense Luz Bambaci y la concejala Franca Grippo.

Según explicó el jefe comunal, el convenio permitirá avanzar con una obra de mantenimiento y reasfaltado sobre un tramo de poco más de siete kilómetros, uno de los sectores más deteriorados del acceso a la ciudad.

"Hemos firmado el convenio mediante el cual Vialidad autoriza al municipio a poder llamar a licitación para reparar el tramo que va desde la intersección con la Ruta 3, la zona de El Cholo, hasta Bosque Alto. Son poco más de siete kilómetros que hoy están en un estado realmente desastroso", sostuvo Susbielles este mediodía en conferencia de prensa.

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El intendente indicó que el Municipio ya elaboró los pliegos técnicos durante los últimos meses y que la inversión prevista asciende a 2500 millones de pesos.

"Tenemos los pliegos preparados. Es una obra de 2500 millones de pesos y, conforme lo exige el convenio que firmamos, Vialidad tiene que autorizar este pliego. Una vez que lo haga vamos a poder hacer el llamado a licitación, que estimamos realizar la semana próxima o la siguiente", señaló.

La intervención abarcará distintos tipos de trabajos, según el estado de la calzada. "Hay lugares que directamente no tienen asfalto, donde habrá que hacer una base y una carpeta asfáltica, y otros sectores donde el pavimento presenta un deterioro muy importante, con baches profundos, sobre los que también se va a intervenir", explicó.

Si bien el mantenimiento de ese tramo corresponde al Estado nacional, el Municipio resolvió afrontar la obra debido al deterioro que presenta la traza.

"Quiero ser claro con este tema porque obviamente hay una responsabilidad del Gobierno nacional que no está cumpliendo, pero me parece que lo importante hoy para los vecinos es tener la tranquilidad de que nosotros estamos ya con el pliego listo y que, una vez que Vialidad autorice y valide el proyecto técnico, vamos a estar licitando. Esperamos que en los próximos meses ese lugar pueda estar en condiciones para una transitabilidad segura", afirmó Susbielles.

En la misma línea, agregó: "No estoy valorando si está bien o está mal que el Gobierno no esté invirtiendo hoy en el mantenimiento con los impuestos que recauda o que no termine la obra. Pero la realidad es que como intendente tengo esta situación y vecinos que viven inseguros y para quienes día a día es un suplicio pasar por ese lugar".

La obra definitiva del Paso Urbano permanece paralizada desde hace varios meses, luego de la interrupción de los trabajos ejecutados por la empresa contratista. Sobre ese punto, Susbielles indicó que la neutralización de la obra deberá resolverse administrativamente desde Vialidad Nacional.

Durante la reunión también se abordó el futuro de las obras estructurales en los accesos a Bahía Blanca, que no fueron incluidas dentro del esquema de concesiones viales impulsado por el Gobierno nacional.

En ese marco, el intendente confirmó que solicitaron autorización para avanzar en la búsqueda de una iniciativa privada que permita completar esas obras.

"Ayer coincidimos y tuvimos autorización. Vialidad por el momento descarta llamar a licitación para la concesión, con lo cual vamos a trabajar junto al Puerto y con las autoridades que estaban presentes para explorar la factibilidad de buscar una concesión mediante una empresa con iniciativa privada que pueda terminar esta obra", indicó.

"Hoy, en materia de infraestructura vial, estamos mejor que cuando comenzó la gestión. A veces se escucha decir si la ciudad está o no está mejor. Y sí, la ciudad está claramente mejor", agregó el mandatario.

"Vamos a dar un paso adelante, que ese lugar va a estar transitable como los bahienses merecen y que hay un gobierno municipal y un Puerto que priorizan por sobre todo la seguridad y la calidad de vida de los bahienses", concluyó.