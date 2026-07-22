Crisis por vacantes judiciales: "Cuando llega tarde, ya deja de ser justicia"

Gentili advirtió sobre el impacto negativo que las vacantes generan en el servicio de justicia.

Las vacantes no cubiertas desde hace muchos años en diferentes órganos de la justicia, pero principalmente en los dos máximos tribunales nacional y provincial, volvieron a encender las alarmas sobre un problema estructural que debilita las bases de nuestro sistema republicano.

El bahiense Rafael Gentili, presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA), analizó la situación en Bahía Blanca y la describió como "muy mala" sobre todo como consecuencia de la falta de fiscales.

La inexistencia de nuevos nombramientos en el Ministerio Público Fiscal obliga a los agentes en actividad a subrogar otras fiscalías sin titulares, lo que en general deriva en una sobrecarga laboral.

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Según Gentili, que también preside el Colegio de Abogados de esta ciudad, esta problemática se repite en otras localidades como Tres Arroyos, donde hay vacancias en juzgados de Paz, por ejemplo.

"Hay concursos pendientes de llamar, hay otras ternas que están conformadas y falta el acuerdo del Senado. Además, hay otros organismos que directamente haría falta crear", explicó la fuente consultada.

Estas falencias generan un "cuello de botella" administrativo en el Departamento Judicial bahiense.

Si bien el reclamo por la parálisis en la cobertura de vacantes judiciales no es actual, Gentili enfatizó que se tornó "imperioso" para que los poderes del Estado finalmente cumplan con su mandato constitucional.

Corte "desintegrada"

El consejo superior del COLPROBA advirtió que el panorama más crítico se evidencia en la cúspide de la pirámide judicial.

Al respecto el entrevistado remarcó que la Suprema Corte de Justicia bonaerense está "desintegrada" porque funciona con sólo tres de los siete jueces que deberían conformarla, según establece la ley.

A esta integración incompleta se llegó luego de que en 2020 falleciera Héctor Negri, se jubilara Eduardo Pettigiani y renunciara Eduardo De Lázzari en 2021, y que en 2024 Luis Genoud también se acogiera al régimen jubilatorio.

Ese año se consolidó el escenario con apenas tres ministros en funciones en la Corte de provincia, que actualmente son Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan. Las otras cuatro vacantes siguen sin cubrirse.

Esta carencia obliga a la Suprema Corte a operar con otros jueces de instancias inferiores.

"Lógicamente esto afecta no sólo el normal funcionamiento del máximo tribunal, sino también una de sus principales atribuciones, que es establecer la doctrina legal. Porque esa composición va mutando con el paso del tiempo", dijo Gentili.

Las vacantes sin cubrir también provocan inconvenientes en la administración de justicia por parte de la Corte de Nación, que funciona con tres de sus cinco jueces exigidos por la Constitución.

Falta de consenso

Una de las causas principales del problema es la falta de acuerdos políticos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Si no se logran estos consensos, el sistema judicial va a seguir operando al borde del colapso.

Gentili opinó que, aunque trascienden nombres de funcionarios para aparentemente ocupar vacantes, no hay una voluntad clara de avanzar en las designaciones necesarias.

Para la entidad que nuclea a los abogados matriculados de la provincia, la solución no sólo radica en ocupar los cargos vacantes sino, principalmente, en hacer foco en la calidad y el perfil de los candidatos elegidos.

"Es imperioso que los juristas propuestos sean intachables y fruto de un consenso", resaltó Gentili.

Género y federalismo

El profesional del Derecho hizo hincapié en la importancia de que se respete la "cuestión de género y el federalismo", para que representantes del interior del país tengan voz en las cortes nacional y provincial.

La demora en las designaciones -reflexionó- es un reflejo del "lugar secundario" que el Poder Judicial ocupa en la agenda de los otros dos poderes estatales.

"Para que el acceso a la justicia sea real, tiene que ser también oportuno. Acá lo que está en juego es eso; la justicia finalmente llega, pero a veces llega demasiado tarde, entonces ya deja de ser justicia", indicó el informante.

Por último Gentili destacó la reactivación de la Mesa de Mapa Judicial, una instancia legal que tras años de inactividad procura avanzar en la creación de nuevos organismos judiciales.

Esta es una de las grandes "cuentas pendientes" para mejorar el servicio de justicia en el territorio bonaerense, según analizó el letrado.