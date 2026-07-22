Ingeniero White: robaron dos motocicletas de una vivienda

Desconocidos ingresaron en las últimas horas a una vivienda de Ingeniero White y sustrajeron dos motocicletas que se encontraban en el patio de la propiedad.

El hecho se produjo ayer a la madrugada en un inmueble ubicado en calle Lautaro al 3.000.

"Mi hermano estaba con un amigo que se fue a eso de las 2. Suponemos que esperaron a que se retire para abrir el portón e ingresar", comentó Sol Espósito.

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Describió que el o los ladrones se apoderaron de un rodado Corven Triax 150cc. y de una TVS de la misma cilindrada, patente A25 1FXQ.

La joven mencionó que tomaron conocimiento que aparentemente los mismos individuos sustrajeron poco antes una moto 110cc. en calle Isabel La Católica, en el barrio 26 de Septiembre.

"Las nuestras las deben haber levantado, porque no quedaron marcas en el barro. Salieron para el lado del Hospital Menor, porque una persona nos dijo que vio a uno en la esquina con una moto que se le cayó, la levantó y agarró para ese sector".

Del mismo modo, indicó que, según comentarios, habrían visto al vehículo marca TVS circulando "en la zona del Bulevar".

"Nos llamaron para pedirnos plata supuestamente a cambio de las motos, pero no dimos nada. Lo más lamentable de todo esto es que son vehículos que los utilizamos para trabajar", finalizó.