Allanamiento y arresto de una persona en una causa por venta de drogas

Personal policial allanó esta mañana una vivienda y detuvo a una persona en el marco de una causa en la que se investiga la presunta comercialización de drogas, informaron fuentes judiciales.

El procedimiento se llevó adelante en la zona de Perito Moreno al 400, donde efectivos de la seccional Cuarta, por orden del Juzgado de Garantías Nº 2, arrestaron a Diego Hernán Ruiz.

En el operativo, según se indicó, secuestraron marihuana y teléfonos.

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Los voceros señalaron que la investigación del fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la UFIJ Nº 19, comenzó el 29 de diciembre del año pasado, cuando se produjo el allanamiento de un comercio situado en Pacífico al 2300, perteneciente al imputado.

En esa oportunidad los efectivos incautaron tres plantas de cannabis sativa y cogollo de marihuana, además de dispositivos celulares.

"Del análisis de los teléfonos surge la finalidad de comercialización de la sustancia", mencionó la fuente.

También mencionaron que Ruiz será indagado en las próximas horas.