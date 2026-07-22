Flamengo, a un paso de ganar la pulseada con River por Thiago Almada

Flamengo dio un paso más hacia la firma de Thiago Almada, su principal objetivo en este mercado de pases, y le ganará la pulsea a River Plate.

Tras reunirse con su cuerpo técnico y analizar las propuestas, al mediocampista argentino le gustó el proyecto presentado por el club y la operación avanzó.

Tras la respuesta positiva del jugador, Flamengo está ultimando los detalles con el Atlético de Madrid. La información fue confirmada por ge Globo de Brasil. Antes de enviar la propuesta formal, la directiva de Flamengo está discutiendo los últimos detalles con el club español, como la forma de pago, las cuotas y el importe final.

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Flamengo ya había llegado a un acuerdo verbal con los representantes de Almada hace unos días y confía en su buena relación con el Atlético de Madrid para concretar el acuerdo.Se espera que la operación supere los 20 millones de euros (115,5 millones de reales) ofrecidos por River Plate, pero que no exceda los 28 millones de euros (161,8 millones de reales).

Antes del Mundial, Almada rechazó ofertas de Rusia, Ucrania y Arabia Saudita. Flamengo incluso se interesó por él en junio y supo que quería quedarse en Europa. Pero al no haber recibido hasta ahora ninguna oferta óptima del viejo continente, empezó a considerar su regreso a Sudamérica.