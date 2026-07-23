"Y la nave va", Fellini para Amantes del Cine, versión online

Continuando con el ciclo de cine de autor on-line que estamos proponiendo durante julio, esta semana ofrecemos una obra del gran Maestro Federico Fellini: E la nave va (1983).

Fellini (Rimini 1920 - Roma 1993), es un de los más grandes maestros del cine universal. Se inició como caricaturista en el Cine Fulgor de su ciudad natal, realizando carteles de divos de los films en pantalla.

La película estará disponible desde hoy jueves, toda la semana, en la web www.agendaculturalbahia.com.ar​​​​​​​

Luego, en Roma, en la célebre revista satírica italiana Marc'Aurelio. Posteriormente comenzó a escribir guiones para el cómico Aldo Fabrizi y para transmisiones radiales. En cine comenzó colaborando con el Director Roberto Rossellini. Su primer film fue 'El jeque blanco' (1952) y el último 'La voz de la luna' (1990). A lo largo de su brillante carrera artística realizó 24 obras, recibiendo los más distinguidos premios., narra la historia de una nave que zarpa en 1914 con un equipaje de figuras de la lírica para arrojar las cenizas de la difunta cantante de opera Edmea Tedua frente a su isla natal. Pero en el transcurso de la travesía la nave salvará en mar a un grupo de huidos de un conflicto, y en represalia será atacada militarmente, dando origen a la guerra mundial.

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- Recibió los premios al Mejor Film, al Mejor Guion (junto a Tonino Guerra), a la Mejor Fotografía y a la Mejor Escenografía en los David Di Donatello 1984.

- Recibió los premios al Mejor Director, Mejor Fotografía, Mejor Vestuario, Mejor Escenografía y Mejores Efectos, del Sindicato Italiano De Cronistas Cinematográficos 1984.

- Premio al Mejor Film Extranjero en los Sant Jordi 1986.

- Nominada como uno de los mejores films de 1984 por la Cahiers Du Cinéma.