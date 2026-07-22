Vacaciones de invierno 2026: cuánto puede costar una salida familiar típica

Una salida clásica en vacaciones de invierno para un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos niños requiere un presupuesto base de $156.600, según estimó en un informe la consultora Focus Market.

Con la llegada del receso escolar, las familias argentinas se enfrentan al desafío de planificar el entretenimiento de los más chicos en un contexto de consumo moderado, donde las promociones y descuentos se vuelven centrales a la hora de concretar un plan.

El relevamiento detalla que ir al cine y cenar en un local de comidas rápidas cuesta un 23% más que en el 2025, cuando el mismo plan de vacaciones costaba $94.700.

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El desglose de los gastos para este año incluye:

-Cine: las cuatro entradas generales tienen un valor de $71.200 ($17.800 cada una sin descuentos), a lo que se suma un "Combo familiar" de snacks por $45.000.

-Gastronomía: una cena de fast food para cuatro personas (dos combos medianos y dos cajitas para niños) parte desde los $40.400.

Variedad de opciones y precios

-Parques y bioparques: el pase full para un parque de diversiones se consigue desde $25.000 por persona con compra anticipada. Por su parte, el Bioparque tiene un costo de $52.800 para adultos residentes y $44.890 para niños de 3 a 10 años.

-Espectáculos y experiencias: Disney On Ice presenta entradas que oscilan entre $110.000 y $200.000. En tanto, las experiencias inmersivas de realidad virtual rondan los $40.000/$50.000 por persona, aunque existe un pack familiar para cuatro por $120.000.

-La Rural: la tradicional Exposición Rural ofrece entradas online a $16.500 y un pack familiar (4x3) por $49.500.

Teatro: las obras parten desde los $20.000, dependiendo de la ubicación y el tipo de producción.

Al analizar el comportamiento de los argentinos, el director de Focus Market, Damián Di Pace, señaló que se observa un cambio en el consumo del entretenimiento familiar, indicando que “las familias planifican con anticipación, comparan precios y buscan promociones, descuentos bancarios, beneficios con billeteras virtuales y paquetes que permitan optimizar el presupuesto”.

En este sentido, remarcó que “más que resignar el ocio, el consumidor busca maximizar el valor de cada salida, una tendencia que refleja un consumo más estratégico y orientado a la relación costo-beneficio”.

El informe también destacó el protagonismo de las opciones gratuitas impulsadas por municipios, museos y centros culturales. Estas propuestas, que incluyen talleres y espectáculos (muchos con reserva previa), son una alternativa clave para cuidar el presupuesto sin dejar de disfrutar en familia. (Fuente: NA).