"Llevo 308 días sin consumir", la impactante confesión del intendente de Saavedra

Días atrás en la ciudad de Pigüé, el intendente de Saavedra, Matías Nebot, organizó un encuentro comunitario para hablar sobre consumos problemáticos con la participación del bahiense Adrián di Renzo, referente de la prevención de adicciones.

En la presentación de la charla, Nebot sorprendió con una confesión: "Para mí es bastante difícil saber por dónde empezar pero voy a arrancar por donde me salga del corazón. Yo llevo 308 días sin consumir".

El jefe municipal, en un video que circuló en redes sociales de la cuenta de Instagram @delaciudadfm, explicó que "la lucha contra la adicción es todos los días, un día a la vez" y agregó que "la causa nunca es la sustancia, la causa es otra cosa, la sustancia es la consecuencia".

Según pudo averiguar La Nueva., el dirigente vecinalista de 37 años consumíó cocaína durante aproximadamente dos años y está por cumplir uno alejado de la droga.

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Sus problemas se habrian potenciado cuando la crisis económica lo llevó a decidir un recorte en los salarios de los empleados municipales de su distrito, a comienzos del año pasado.

Durante el proceso de recuperación, según relataron fuentes de ese distrito a este medio, falleció su padre, cuya intervención fue clave para que el intendente iniciara su tratamiento.

Ante la consulta de este diario, Nebot respondió que por el momento no iba a dar entrevistas porque estaba esperando el cierre de una nueva etapa de su tratamiento prevista para la semana próxima y que luego sí atendería al periodismo para dar más detalles de su historia.

Como anticipo, sostuvo que trabajará para potenciar los programas vinculados con la salud mental en su municipio.