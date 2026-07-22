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Nueva suba del dólar: cómo quedaron las cotizaciones en Bahía Blanca

La cotización paralela registró este miércoles una leve suba. La brecha cambiaria ronda el 4%.

El mercado cambiario mostró este miércoles una nueva actualización de las cotizaciones en Bahía Blanca, donde el dólar blue se negoció a $1.543 para la compra y $1.571 para la venta, según los últimos relevamientos realizados en la plaza local.

En tanto, el dólar oficial promedió $1.458,07 para la compra y $1.509,28 para la venta, de acuerdo con los valores publicados por entidades financieras. De esta manera, la diferencia entre ambas cotizaciones se ubicó en torno al 4,1%.

Las cifras reflejan una leve variación respecto de los valores informados en las primeras horas de la jornada, cuando algunas referencias ubicaban al dólar blue en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. Estas diferencias responden a que el mercado informal no posee una cotización única y los valores pueden variar según el operador y el momento del relevamiento.

Así, las principales referencias cambiarias de la jornada quedaron de la siguiente manera:

-Dólar Blue: $1.543 compra / $1.571 venta.
-Dólar Oficial (promedio): $1.458,07 compra / $1.509,28 venta.
-Dólar MEP: $1.512.
-Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.572.
-Dólar Tarjeta: $1.950.

En tanto el riesgo país se ubico en 421 puntos, con una variación negativa respecto de ayer (-2,61%), lo que se traduce en una suba de 11 puntos.

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