Gimnastas bahienses ganaron el oro para Argentina en la Copa Sudamericana

La dupla bahiense integrada por Giuliana Lorenzetti y Lionel Iván Márquez se quedó con la medalla de oro para la Argentina en la categoría Pareja Mixta Junior de Gimnasia Aeróbica, al imponerse en la final con un puntaje de 16.400, que les permitió subir a lo más alto del podio.

Durante la competencia que tuvo lugar en Buenos Aires, los representantes nacionales ya habían mostrado un gran nivel al liderar la clasificación con una rutina que recibió 15.500 puntos, producto de una valoración de 7.600 en Artístico, 6.000 en Ejecución y 1.900 en Dificultad.

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En la definición, Lorenzetti y Márquez mejoraron su desempeño y alcanzaron los 16.400 puntos, superando por una mínima diferencia a la pareja chilena integrada por Benjamín Contreras y Nicole Helena Baier Wandersleben, que obtuvo 16.300 puntos, mientras que el tercer lugar fue para los argentinos Abril Chazarreta y Santino De Santis, con 16.200.

Con esta destacada actuación, los dos deportistas de Bahía Blanca sumaron un nuevo logro para el deporte de la ciudad y le dieron a la Argentina un nuevo título internacional en la categoría Junior de Gimnasia Aeróbica.