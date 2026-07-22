Juan Fernando Quintero le tiró un dardo a Coudet y puso en duda su futuro en River

Juan Fernando Quintero es un nombre propio del que se habló mucho en el último tiempo en River y este mercado de pases no fue la excepción.

El colombiano, de vacaciones tras su participación en el Mundial, no se presentará el jueves a los entrenamientos como estaba estipulado.

Juanfer le solicitó a la dirigencia una semana más de licencia para tratar un asunto personal en Medellín. El capitán volará desde Miami en las próximas horas y deberá regresar el 30 a las prácticas con el Millonario.

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El propio futbolista colombiano habló este miércoles en ESPN y remarcó la distancia con Eduardo Coudet.

"No soy prioridad para Coudet. ¿Qué cambia que vuelva o no? No hablo con él desde que me fui", comentó Juan Fernando Quintero.

"Voy a volver al club y nos sentaremos a analizar todo con (Enzo) Francescoli. No me estoy escapando de la situación", añadió el futbolista colombiano.

"Siempre dije que me quería retirar en River, pero hay cosas que no puedo controlar", agregó Juanfer Quintero.

"Tampoco es una despedida, es una aclaración y doy mi postura. El día que me vaya se dará la noticia y ya está", cerró el colombiano.