Ezequiel Viola, entre el presente de Olimpo, el robo que sufrió en su casa y un retiro que no lo traumó

¿Qué es de la vida de Ezequiel Viola, arquero bahiense que llegó a ser profesional con Olimpo y que dejó de atajar de manera oficial en 2022 después de haber ascendido con La Armonía a la A de la Liga del Sur?

En este caso la pregunta es puntual, pero suelen surgir ese tipo de cuestionamientos cuando un jugador con pasado sugerente en el fútbol de la Liga del Sur aparece en la memoria colectiva por alguna imagen de antaño o porque es noticia en hechos que no tienen relación con el deporte o con la actividad que practicó y que ya no practica.

Lamentablemente, hace unos días, Equi Viola fue víctima de un cuantioso robo en su casa del barrio La Falda, mientras él y su señora no se encontraban en el lugar pero al llegar comprobaron que los delincuentes habían forzado un ventiluz lateral y por ahí se llevaron mochilas cargadas con notebooks, una tablet, alhajas de oro y documentación laboral.

“Hicimos la denuncia pero no recuperamos nada; ya está, cuesta reaccionar porque lo peor no es que te robaron, sino asumir la invasión a la intimidad y que te hayan revuelto cada uno de los compartimentos de tu casa”, fue el preanuncio del golero bahiense en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

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Eze, que debutó en la mayor de AFA con el 1 de Olimpo el 12 de septiembre de 2015, disputó cinco encuentros en esa divisional, otros 5 en la B Nacional y 86 (además de 37 en Reserva de AFA) en la Liga del Sur, siendo clave en el último campeonato local conseguido por el aurinegro en 2009.

“Ese es un recuerdo hermoso, como el ascenso con Gimnasia de Mendoza en la temporada 2017-2018”, aseveró el cuidapalos de 38 años que sigue despuntando el vicio atrapando pelotas para un equipo de Contadores (regulares) en la Liga de los Profesionales.

“No extraño todo lo lindo que viví como profesional, más nostalgia me da cuando recuerdo algunos grupos, viajes y charlas con amigos que me dio el fútbol”, reporta quien se retiró del máximo nivel en 2019, antes de la pandemia y cuando competía por ser el portero titular de Sansinena.

Con respecto al presente olimpiense en el Federal A, asumió que no va a la cancha pero que sigue la campaña del equipo por distintos canales de streaming.

“Ojalá este año se le dé el ascenso, la ciudad necesita que Olimpo vuelva a Primera”, certificó.

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