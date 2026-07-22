Riquelme sobre la polémica incorporación de Sebastián Villa a Boca: “Ya cumplió su sentencia”

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se refirió al regreso del delantero colombiano Sebastián Villa a la institución que conduce, ratificando que “en el momento que tuviera una sentencia dejaría de jugar, y fue lo que pasó”.

Riquelme destacó que había sido “una suerte” tenerlo en el club antes del momento de su condena a dos años y un mes de prisión condicional, y afirmó que en aquel momento el colombiano tuvo que vivir “momentos raros”, poniendo el foco en el día en el que fue llamado a declarar ante la Justicia, en lugar de ponerlo en el hecho por el que fue sentenciado.

El presidente xeneize destacó que Villa ya cumplió su condena y consideró que merece una nueva oportunidad.

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“Él para jugar en otro lugar tenía que hacerle una demanda a Boca. Es lo que tenía que hacer. También tengo que decir que él nunca se presentó a pedirle dinero a Boca”, contó.

Y agregó: “Todos tenemos que tener una segunda oportunidad y ojalá la pueda disfrutar mucho”.

La salida de Villa de Boca no fue una transferencia convencional, sino la consecuencia de un conflicto judicial y contractual.

En 2023, el colombiano fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional por una causa de violencia de género iniciada por su expareja, Daniela Cortés.

Tras la sentencia, el club decidió separarlo del plantel profesional. Villa sostuvo que Boca incumplía sus obligaciones al no permitirle entrenarse con el grupo y se declaró en libertad de acción, una postura que fue rechazada por la dirigencia, que lo intimó a regresar y consideró que había abandonado su trabajo.

Pese a mantener contrato vigente, el delantero viajó a Bulgaria para incorporarse al Beroe Stara Zagora sin el consentimiento de Boca.

Luego recaló en Independiente Rivadavia donde se consagró campeón de la Copa Argentina 2025.