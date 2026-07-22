El fútbol argentino rendirá un emotivo homenaje a la Selección por el subcampeonato mundial

En la previa del comienzo del Torneo Clausura 2026, que dará inicio este jueves con tres partidos, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un boletín oficial para impulsar una movida de reconocimiento federal tras la finalización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el pasado 19 de julio.

La medida abarcará a todos los torneos oficiales del país y busca homenajear al plantel por haber obtenido el subcampeonato del mundo.

A través del comunicado formal y de una publicación compartida por el presidente de la entidad en sus redes sociales, la casa madre del fútbol argentino instó a que, previo al saludo inicial de cada encuentro, las voces del estadio inviten a los simpatizantes a brindar un minuto de aplausos en reconocimiento a la excelente actuación de la delegación nacional tanto dentro como fuera de las canchas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La propuesta alcanza a todas las categorías de los campeonatos oficiales y convoca a cada parcialidad a sumarle su toque característico a los festejos.

En la gráfica oficial difundida se alienta a los hinchas a manifestar su apoyo llevando banderas, fuegos artificiales o remeras alusivas, bajo la premisa de aplaudir en unidad hasta que duelan las manos en agradecimiento a Lionel Messi, Lionel Scaloni y todos los integrantes del seleccionado argentino.