Hora, Tv y formaciones: Boca se mide ante O'Higgins por la Sudamericana

Boca debutará esta noche en la Copa Sudamericana, a la que llegó como consuelo después de haber terminado tercero en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Desde las 21.30, recibirá a O'Higgins de Chile, en el partido de ida por los 16avos de final.

Según se pudo ver en la última práctica, Leandro Paredes sería titular, al tiempo que el juvenil Dylan Gorosito reemplazara a Leandro Lozano, quien quedó afuera por lesión.

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Además, el DT Rodolfo Arruabarrena pondrá en cancha a los refuerzos Alvaro Montero y Sebastián Villa.

Meses después de su eliminación de Libertadores a manos de Universidad Católica, Boca Juniors viene de ganar en la Copa Argentina. Venció 2-0 a Sarmiento y avanzó a octavos de final.

Por su parte, O’Higgins viene tras haber llegado a la final de Copa de la Liga, definición que se pospuso por el fuerte temporal que ha azotado al país.

El elenco de Rancagua llega con buen rodaje tras siete partidos el último mes entre Copa Chile y Copa de la Liga. Los dirigidos por Lucas Bovaglio obtuvieron tres triunfos, dos empates y dos derrotas.

Probables formaciones

--Boca Juniors: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: R. Arruabarrena.

--O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Francisco González, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez. DT: L. Bovaglio.

--Hora: 21:30.

--Arbitro: Andrés Matonte.

--TV: ESPN.

--Estadio: La Bombonera.