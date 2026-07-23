El curioso artículo de la página del Balón de Oro y la posibilidad de que lo gane Messi

La página oficial del Balón de Oro, el premio que se entrega al mejor jugador del mundo cada año, publicó un curioso artículo en el que menciona la posibilidad de obtener este galardón sin haber ganado el Mundial e ilusiona con que el argentino Lionel Messi compita por el mismo.

La nota, que está firmada por Théo Troude, se titula "¿Puedes ganar el Balón de Oro sin ganar la Copa del Mundo?" y tiene en su foto principal a Messi.

A lo largo de la nota se hace un repaso por los últimos siete ganador del Balón de Oro en años Mundialistas, donde se destaca la estadística de que en cuatro de las últimas siete ocasiones el premio fue a parar en manos de un jugador cuya selección haya ganado el torneo de selecciones más importante del mundo. Se trata del francés Zinedine Zidane en 1998, del brasilero Ronaldo en 2002, del italiano Fabio Cannavaro en 2006 y Lionel Messi en 2022.

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Sin embargo, aclara que no es condición necesaria ganar el Mundial para ser considerado el mejor jugador del mundo, ya que también lo lograron Lionel Messi en 2010, el portugués Cristiano Ronaldo en 2014 y el croata Luka Modric en 2018.

En el último párrafo, se aclara: "Sí, ganar el Mundial ayuda, pero no garantiza el Balón de Oro. Para ganarlo, hay que haber sido el mejor jugador de la temporada, no solo en el Mundial".

De todas maneras, este último punto puede ser contradictorio para las aspiraciones de Messi para ganar el Balón de Oro, ya que a lo largo del año juega en el Inter Miami de Estados Unidos, en una liga prácticamente amateur.

Sin embargo, tras lo hecho en el Mundial 2026, donde a los 39 años demostró que está más vigente que nunca gracias a sus ocho goles y cuatro asistencias, el argentino podría ser considerado para pelear por este premio que ya ganó en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. (NA).