Melgarejo habló de tacos altos y hasta de su suegra, la llamativa conferencia del DT de Cienciano

Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, protagonizó una llamativa conferencia de prensa después de la derrota ante Lanús, en la que utilizó particulares metáforas para analizar el partido y hasta realizó una inesperada comparación con su suegra.

El director técnico del equipo peruano dejó una de las frases de la jornada cuando se refirió a la manera en la que su equipo debía afrontar el encuentro y remarcó la necesidad de jugar con mayor firmeza.

“Los tacos altos hay que dejarlos para la discoteca. Acá hay que ponerse el taco grueso”, lanzó Melgarejo al analizar las características que había tenido el compromiso frente al “Granate”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sin embargo, no fue la única declaración que llamó la atención durante la conferencia. Consultado sobre si Lanús lo había asustado durante el encuentro, el entrenador respondió con una ocurrencia que provocó risas entre los presentes.

“Asustar, me asustaba cuando me levantaba al baño a la madrugada y la veía a mi suegra”, disparó Melgarejo, antes de continuar con su análisis estrictamente futbolístico.

Más allá del tono humorístico de sus respuestas, el entrenador buscó dejar en claro que Cienciano no debía sentirse inferior ni condicionado por la jerarquía del conjunto argentino y apuntó a la actitud necesaria para competir en esta clase de encuentros internacionales.

Sus declaraciones rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales, donde los dos fragmentos de la conferencia se viralizaron y convirtieron al técnico en uno de los protagonistas inesperados de la jornada.